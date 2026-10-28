Кілька купюр та копійки на столі. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) закликав громадян, які мають спеціальні статуси, подати заяву та отримати невиплачену разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Українцям розповіли, які необхідні документи та як правильно подати відповідну заяву на виплати.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ, інформують Новини.LIVE.

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Хто може звернутися за виплатами до 1 листопада

Як зазначили у Пенсійному фонді, громадяни, які до 24 серпня поточного року отримали статус, що дає право на отримання грошової допомоги до Дня Незалежності, та не оформили відповідні виплати, мають право звернутися із заявами до органів ПФУ.

Правила здійснення нарахування разової грошової виплати затверджені постановою уряду № 1396 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах".

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"Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року", — додали у ПФУ.

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Як подати заяву до ПФУ на виплати

Громадяни можуть подати заяву в один із способів:

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особисто, звернувшись до відділення Пенсійного фонду або Центру надання адмінпослуг за задекларованою/зареєстрованою адресою проживання (перебування);

поштою — на адресу тероргану Пенсійного фонду;

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого е-підпису.

Також у заяві довільної форми громадяни повинні зазначити:

реквізити документів, що підтвердять особу;

номер банківського рахунку для нарахування виплати;

ідентифікаційний код (за наявності);

реквізити посвідчення особи, що дає право на грошову виплату.

До заяви необхідно додати:

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копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (у разі особистого звернення потрібні оригінали);

копію посвідчення, що підтвердить відповідний статус особи (за особистого звернення — оригінали).

Які суми допомоги обіцяли до Дня Незалежності

Згідно з постановою уряду, йшлося про такі розміри виплат:

3 100 грн — для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, колишніх малолітніх в'язнів концтаборів з інвалідністю та осіб з особливими заслугами. 2 900 грн та 2 700 грн — особам з інвалідністю внаслідок війни II та III груп; 1 000 грн — учасникам бойових дій, громадянам, що постраждали під час Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів; 650 грн — членам сімей загиблих ветеранів і захисників країни, а також дружинам/чоловікам померлих ветеранів з інвалідністю, УБД; 450 грн — учасникам війни, колишнім в’язням та іншим визначеним категоріям.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Харківській області громадянам доступна грошова допомога у розмірі 2 000 грн за рахунок міжнародних донорів та фондів: Howard G. Baffet Foundation та GEM inc. Йдеться про щоквартальні виплати на весь 2027 рік. Кошти зможуть отримати вразливі категорії населення, які постраждали через збройну агресію РФ проти України.

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Ще Новини.LIVE писали про дію програми за фінпідтримки Німеччини (Auswärtiges Amt) з надання допомоги для внутрішніх переселенців у Сновській громаді Чернігівського регіону. Відповідні виплати передбачені на першочергові потреби домогосподарств, які вимушено переїхали з небезпечних територій. Розмір грошової допомоги становить 12 300 грн.