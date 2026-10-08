Виплати на дрова: хто і де отримає грошову допомогу на зиму від Норвегії

Людина тримає гроші та гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року жителі одного з північних регіонів України зможуть оформити грошову допомогу від гуманітарної організації "Норвезької Ради у справах біженців" (NRC), яка веде свою діяльність у 25 країнах світу. У рамках програми домогосподарства зможуть отримати кошти на придбання твердого палива на майбутній опалювальний сезон 2026-2027 років.

Про те, які передбачені умови програми, розповідають Новини.LIVE.

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Що необхідно знати про грошову допомогу від Норвегії

Йдеться про дію зимової програми підтримки від незалежної, гуманітарної, неприбуткової неурядової організації, яка захищає права біженців і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), і зосередила свою діяльність у Чернігівській області. Зокрема, 8 жовтня звернутися до NRC зможуть жителі кількох громад, які раніше не встигли записатися на виплати.

"Для тих, хто не встиг або не зміг пройти анкетування на отримання одноразової грошової допомоги для придбання твердого пічного побутового палива, виділено додатковий день для реєстрації! Норвезька Рада у справах біженців (NRC) проведе додаткове анкетування", — йдеться у повідомленні.

Виплати у розмірі 19 400 грн зможуть отримати ті родини, які проживають у будинках з пічним опаленням. Кошти можна буде витратити на різні види твердого палива:

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дрова;

вугілля;

пелети;

брикети.

Хто зможе пройти анкетування на допомогу та умови

Звернутися до організаторів зможуть мешканці двох сіл Чернігівської області. Йдеться про такі населені пункти:

с. Вихвостів;

с. Розвинівка.

Також на допомогу матимуть право громадяни, які мають довідку від старостату про фактичне проживання у відповідному населеному пункті без реєстрації.

Водночас гроші на опалення не нададуть, якщо члени домогосподарства раніше отримували упродовж відповідного опалювального сезону будь-яку грошову або натуральну допомогу від інших міжнародних організацій чи фондів, метою якої було надання змоги придбати тверде пічне побутове паливо.

Куди звертатися для реєстрації та список документів

Жителі цих двох населених пунктів, які хочуть отримати грошову допомогу від гуманітарної організації "Норвезької Ради у справах біженців" (NRC) на придбання твердого палива на опалювальний сезон 2026-2027 років, повинні з 10:00 8 жовтня 2026 року (четвер) прибути у місце реєстрації: укриття Вихвостівської гімназії (БК).

Громадянам, які не встигли або не змогли подати заявку раніше, рекомендують скористатися додатковою можливістю 8 жовтня. Також просять заздалегідь підготувати всі необхідні оригінали документів.

При собі обов’язково мати:

Паспорт/ID-картку, витяг про місце реєстрації (чи довідку від старостату);

Ідентифікаційний код;

Паспорт та податковий код кожного члена родини, для дітей — свідоцтво про народження;

IBAN рахунку особи, що проходитиме анкетування;

Довідку ВПО (за наявності).

Організатори зауважили, що без зазначених документів анкетування не проводитимуть, а пройти його зможе лише хтось один із домогосподарства.

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