Виплати від Норвегії: хто і де може отримати до 3 000 доларів

Людина тримає валюту у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Восени в одному з прирофнтових регіонів України домогосподарствам виплатять грошову допомогу у рамках спільної програми міжнародної гуманітарної організації "Mercy Corps Ukraine", благодійного фонду "Myrnenebo" за підтримки "HALO Trust". За дотримання певних умов громадяни зможуть оформити фінансові гранти для відновлення доходів під час війни.

Про те, як отримати право на гранти, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Що передбачає програма за підтримки Норвегії

Йдеться про реалізацію проєкту "Гуманітарний альянс із відновлення, захисту та безпеки землекористування в Україні" у Харківському регіоні, у рамках якого на грошову допомогу зможуть розраховувати фермери та домогосподарства.

Кошти нададуть тим, хто втратив доступ до полів у зв'язку з замінуванням. Очікується, що виплати дозволять організувати під час війни новий вид діяльності та відновити дохід.

Проєкт втілюють одразу кілька організацій з метою підтримки постраждалих від війни громад. Фінансуванням програми займається Норвезьке агентство з питань співробітництва в галузі розвитку NORAD за підтримки уряду Норвегії.

Читайте також:

"Розпочинається прийом заявок у межах проєкту "Гуманітарний альянс із відновлення, захисту та безпеки землекористування в Україні".

Допомога фермерам та домогосподарствам, які втратили доступ до полів через замінування, для переходу до альтернативної діяльності та відновлення доходу", — йдеться у повідомленні.

Хто може подати заявку у програмі

Ініціатива охоплює Печенізьку та Балаклійську громади Харківської області. У рамках проєкту на грошову допомогу можуть розраховувати громадяни за таких умов:

Дрібні фермери/господарства, які постраждали від замінування; Власники та користувачі ділянок до 10 гектарів із замінованими територіями; Заміновані ділянки, які очікують на розмінування HALO Trust.

Розміри фінансових грантів

Згідно з умовами проєкту "Гуманітарний альянс із відновлення, захисту та безпеки землекористування в Україні", грантова підтримка буде залежати від потреб заявника.

Передбачається, що у межах проєкту громадяни на Харківщині зможуть отримати грошову допомогу на нову діяльність у розмірі до 3 000 доларів. Кошти нададуть у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України (НБУ). Йдеться про суму 133 000 грн.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни, які проживають у Харківській області та відповідають умовам програми, можуть подати заявку на відновлення сільськогосподарської діяльності.

Передбачається проведення конкурсного відбору, на основі якого організатори визначать, чи мають право заявники на допомогу, а також необхідну суму фінансового гранту.

Подати заявку для попередньої реєстрації можна, заповнивши анкету, де необхідно внести особисті дані.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що для жителів міста Суми доступні гранти від організації "Save the Children in Ukraine" на власну справу. Взяти участь можуть ті, хто хоче відновити бізнес після атак чи запустити новий проєкт. У рамках програми можна буде отримати до 2 500 доларів на втілення відповідної ідеї.

Також Новини.LIVE писали, що "Карітас України" у Дніпропетровській області реалізує новий проєкт підтримки. Організація надає виплати на юридичні послуги. Зокрема, пріоритетними у наданні фіндопомоги будуть вразливі категорії осіб: люди з інвалідністю, громадяни похилого віку.