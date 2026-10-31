Мужчина расплачивается банковской картой. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут столкнуться с отказом при оплате покупок банковской картой, даже если на счете достаточно денег. В 2026 году важно следить за сроком ее действия, ведь автоматическое продление работает не во всех банках. Если карта просрочена, ее могут аннулировать, поэтому клиентам стоит заранее проверить статус карты и при необходимости оформить новую.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное разъяснение Sense Bank.

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В каких банках еще можно расплачиваться просроченной картой

В 2026 году правила использования карт с истекшим сроком действия различаются в зависимости от банка. Часть учреждений продлила срок их использования, тогда как другие отказались от автоматического продления.

ПриватБанк — автоматически продлил срок действия карт на 913 дней, то есть примерно на 2,5 года. Ими можно расплачиваться на кассах и снимать наличные в банкоматах.

Ощадбанк — продлил срок действия определенных типов карт как минимум до 31 декабря 2026 года.

Sense Bank — прекратил автоматическое продление срока действия карт в сентябре 2025 года.

ПУМБ — прекратил автоматическое продление карт с марта 2026 года.

Если банк не продлил срок действия карты, после его истечения платеж может быть отклонен. Поэтому перед покупками стоит проверить статус карты в мобильном приложении и, при необходимости, оформить перевыпуск.

Почему просроченная карта может не работать

Раньше банки автоматически продлевали срок действия платежных карт, чтобы клиенты могли расплачиваться ими даже после истечения срока, указанного на пластике. Однако эти правила изменились.

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В Sense Bank сообщили, что с сентября 2025 года автоматическое продление срока действия карт больше не осуществляется. Поэтому клиентам, чьи карты ранее продлевались автоматически, необходимо самостоятельно оформить перевыпуск.

Если срок действия карты истек, а банк не продлил его, платеж может быть отклонен. Это касается как покупок в магазинах, так и других операций, для которых карта уже не действительна.

В то же время сама дата на пластиковой карте не всегда означает, что карта сразу перестанет работать: важно то, продлевал ли банк ее срок действия и какой статус она имеет сейчас.

Когда нужно перевыпустить карту

В Sense Bank пояснили, что порядок действий зависит от указанного на карте срока и от того, продлевал ли банк её действие ранее.

Если срок действия карты ранее был автоматически продлен, банк рекомендует уже сейчас самостоятельно перевыпустить ее через Sense SuperApp.

Если срок действия карты должен был истечь до марта 2026 года включительно, но банк не продлевал его, по истечении срока она аннулируется и не будет доступна для расчетов.

Для карт со сроком действия до апреля 2026 года включительно или позже банк может отправить уведомление о необходимости перевыпуска за два месяца до истечения срока. При этом оформить новую карту можно заранее, не дожидаясь последнего дня.

Если клиент не может самостоятельно перевыпустить карту, банк может сделать это автоматически. В таком случае информация о перевыпуске должна быть отправлена в месяце истечения срока действия карты.

Как перевыпустить карту и возобновить оплату

Чтобы не остаться без возможности расплачиваться картой в магазине или оплачивать покупки онлайн, клиентам Sense Bank следует проверить её статус в приложении.

Чтобы оформить новую карту, необходимо:

открыть Sense SuperApp;

перейти в раздел с банковскими продуктами;

выбрать нужную карту;

найти функцию перевыпуска и оформить заказ.

Если нужна физическая карта, ее можно заказать отдельно от цифровой или привязать безымянную пластиковую карту к виртуальной. Конкретные доступные варианты зависят от условий банка.

Если самостоятельно оформить перевыпуск не удается, можно обратиться в онлайн-службу поддержки в Sense SuperApp или позвонить по номеру 0800 50 20 50.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что благотворительный фонд Каритас предоставляет гранты до 40 000 грн для поддержки украинцев. Помощь предусмотрена для определенных категорий населения, соответствующих условиям программы. Перед подачей заявки важно проверить требования к участникам и целевое использование средств.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить до 50 000 грн от Ощадбанка до 31 декабря. Финансовая поддержка доступна клиентам, соответствующим установленным условиям программы. Чтобы воспользоваться этой возможностью, стоит заранее ознакомиться с критериями участия и порядком получения средств.