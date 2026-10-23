Человек считает деньги у банкомата. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы смогут снимать наличные с зарплатных карт в рамках ограничений, установленных Национальным банком Украины, и правил конкретного финансового учреждения. Общий дневной лимит для личных счетов составляет до 100 тысяч гривен, однако получить всю сумму за одну операцию удается не всегда. На доступный объем наличных влияют также настройки карты.

Об этом сообщил 24 канал, передают Новини.LIVE.

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Сколько наличных можно снять с зарплатной карты за день

В 2026 году в Украине действуют ограничения на снятие наличных со счетов физических лиц. Согласно постановлению Национального банка Украины № 18, для личных счетов, которые не используются для предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, установлен лимит до 100 тысяч гривен в день. Он распространяется и на обычные зарплатные карты.

В то же время общее ограничение НБУ не гарантирует, что всю сумму можно получить за одну операцию или в любом банкомате. Банки могут устанавливать собственные лимиты на суточный снятие наличных, количество операций и максимальную сумму одной выдачи.

Отдельные ограничения могут действовать в зависимости от типа карты, настроек счета, требований безопасности и технических возможностей банкомата. Поэтому перед снятием крупной суммы стоит проверить доступные лимиты в мобильном приложении банка или обратиться в службу поддержки.

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Также важно не путать снятие наличных с безналичной оплатой. Расчеты картой за товары и услуги регулируются другими правилами и не являются операциями по снятию наличных.

Как снять большую сумму с зарплатной карты

Если нужно получить значительную сумму наличными, сначала стоит проверить суточный лимит своей карты. В некоторых банках его можно изменить в мобильном приложении, если такая возможность предусмотрена правилами финансового учреждения. Однако увеличение лимита по карте не отменяет общих ограничений НБУ.

Еще один вариант — обратиться в банковское отделение. Там можно уточнить, доступна ли необходимая сумма в кассе и нужно ли заранее заказывать наличные.

В то же время получение денег в кассе не означает автоматической отмены установленных ограничений. Возможность выдачи конкретной суммы зависит от действующих правил, условий обслуживания счета и доступности средств.

Если банкомат не выдает нужную сумму, это не обязательно свидетельствует об отсутствии денег на счёте. Причиной может быть ограничение на одну операцию, внутренний лимит банка, нехватка наличных в банкомате или технические проблемы.

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