Чоловік розраховується банківською карткою. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть зіткнутися з відмовою під час оплати покупок банківською карткою, навіть якщо на рахунку достатньо грошей. У 2026 році важливо стежити за строком її дії, адже автоматичне продовження працює не в усіх банках. Якщо картка прострочена, її можуть анулювати, тому клієнтам варто заздалегідь перевірити статус пластику та за потреби оформити новий.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційне роз'яснення Sense Bank.

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У яких банках ще можна платити простроченою карткою

У 2026 році правила користування картками із завершеним строком дії відрізняються залежно від банку. Частина установ продовжила термін їх використання, тоді як інші відмовилися від автоматичного подовження.

ПриватБанк — автоматично продовжив строк дії карток на 913 днів, тобто приблизно на 2,5 року. Ними можна розраховуватися на касах і знімати готівку в банкоматах.

Ощадбанк — продовжив строк дії визначених типів карток щонайменше до 31 грудня 2026 року.

Sense Bank — припинив автоматичне продовження строку дії карток у вересні 2025 року.

ПУМБ — припинив автоматичне продовження карток із березня 2026 року.

Якщо банк не продовжив строк дії картки, після його завершення платіж можуть відхилити. Тому перед покупками варто перевірити статус картки в мобільному застосунку та за потреби оформити перевипуск.

Чому прострочена картка може не працювати

Раніше банки автоматично продовжували строк дії платіжних карток, щоб клієнти могли розраховуватися ними навіть після завершення зазначеного на пластику терміну. Однак такі правила змінилися.

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У Sense Bank повідомили, що з вересня 2025 року автоматичне продовження строку дії карток більше не здійснюється. Тому клієнтам, чиї картки раніше продовжувалися автоматично, потрібно самостійно оформити перевипуск.

Якщо строк дії картки завершився, а банк не продовжив його, платіж можуть відхилити. Це стосується як покупок у магазинах, так і інших операцій, для яких картка вже не є чинною.

Водночас сама дата на пластику не завжди означає, що картка одразу перестане працювати: значення має те, чи продовжував банк її строк дії та який статус вона має зараз.

Коли потрібно перевипустити картку

У Sense Bank пояснили, що порядок дій залежить від зазначеного на картці терміну та того, чи продовжував банк її дію раніше.

Якщо строк дії картки раніше був автоматично продовжений, банк радить уже зараз самостійно перевипустити її через Sense SuperApp.

Якщо картка мала завершити дію до березня 2026 року включно, але банк не продовжував її строк, після завершення терміну вона анулюється та не буде доступна для розрахунків.

Для карток зі строком дії до квітня 2026 року включно або пізніше банк може надіслати повідомлення про необхідність перевипуску за два місяці до завершення терміну. При цьому оформити нову картку можна заздалегідь, не чекаючи останнього дня.

Якщо клієнт не може самостійно перевипустити картку, банк може зробити це автоматично. У такому разі інформацію про перевипуск мають надіслати в місяці завершення строку дії картки.

Як перевипустити картку та відновити оплату

Щоб не залишитися без можливості розраховуватися карткою в магазині або оплачувати покупки онлайн, клієнтам Sense Bank варто перевірити її статус у застосунку.

Щоб оформити нову картку, потрібно:

відкрити Sense SuperApp;

перейти до розділу з банківськими продуктами;

вибрати потрібну картку;

знайти функцію перевипуску та оформити замовлення.

Якщо потрібна фізична картка, її можна замовити окремо до цифрової або прив'язати неіменну пластикову картку до віртуальної. Конкретні доступні варіанти залежать від умов банку.

Якщо самостійно оформити перевипуск не вдається, можна звернутися до онлайн-підтримки в Sense SuperApp або зателефонувати за номером 0800 50 20 50.

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