Безвозвратная финпомощь медикам — когда и кому доплатят 50 тыс. гривен

Медработники во время операции. Фото: Новини.LIVE

Медицинским работникам в учреждениях здравоохранения в Киеве предоставят дополнительную денежную помощь за работу в ноябре 2025 года. Сумма доплат в декабре составит от 3 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.

Соответствующее распоряжение "О предоставлении безвозвратной финансовой помощи за ноябрь 2025 года работникам учреждений здравоохранения коммунальной собственности территориальной общины города Киева" подписал мэр города Виталий Кличко.

Безвозвратная финансовая помощь медицинским работникам

Доплаты должны получить медики экстренной, специализированной, паллиативной и реабилитационной помощи. Размер выплат будет разным, поскольку они зависят от того, какие должности занимают медики и какая у них специализация. Например:

врачам (кроме интернов и стационарных реабилитологов), специалистам с высшим немедицинским образованием — доплатят по 5 тыс. гривен;

врачам из военно-врачебных комиссий — по 10 тыс. гривен;

медсестрам, фельдшерам, младшим специалистам, имеющим медицинское образование — по 4 тыс. гривен;

специалистам по реабилитации в стационарных учреждениях — по 17 тыс. гривен;

ассистентам физических терапевтов и эрготерапевтов — по 12 тыс. гривен;

техникам-протезистам и ортезистам — по 50 тыс. гривен, а их ассистентам доплатят по 20 тыс. гривен;

младшему медицинскому персоналу — по 3 тыс. гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, средняя зарплата медиков в ноябре находилась на уровне в 20 тыс. гривен. Наиболее высокооплачиваемыми являются специалисты, работающие в Киеве — они ежемесячно получали, в среднем, по 25 тыс. гривен. В других областных центрах медикам платят меньше. Например, во Львове средний показатель выплат составляет 21,5 тыс. гривен, в Днепре — 20 тыс. гривен, а в Одессе — 19 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что медики в зоне боевых действий будут иметь большие зарплаты. Правительство планирует, что те медработники, которые выполняют должностные обязанности на фронте, будут получать от 18 тыс. до 40 тыс. гривен. Также мы объясняли, как медикам назначаются льготные пенсии. Известно, в частности, каковы требования к стажу.