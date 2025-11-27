Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Врачи, медсестры, фельдшеры — сколько платят медикам в Украине

Врачи, медсестры, фельдшеры — сколько платят медикам в Украине

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 14:30
Зарплаты в сфере здравоохранения — сколько получают медики в Украине
Врач с пациенткой. Фото: Freepik

Уровень оплаты труда медиков в Украине всегда является одной из самых обсуждаемых тем в сфере здравоохранения. После нескольких этапов реформ и изменения подходов к финансированию больниц вопрос справедливой зарплаты для врачей, медсестер и младшего медицинского персонала приобрел особое значение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас получают медики в Украине.

Реклама
Читайте также:

Зарплаты работников сферы здравоохранения в 2025 году

По состоянию на конец ноября, по данным портала Work.ua, средняя заработная плата медика в Украине составляет около 20 000 гривен в месяц.
Это на 14% больше, если сравнивать с ноябрем прошлого года, что свидетельствует о достаточно медленном росте уровня оплаты труда.

Зарплати медиків
Как изменилась зарплата медиков за год. Фото: скриншот

Медиана заработных плат рассчитана по данным из 1 829 вакансий, размещенных на портале с заголовком "Медик" и по похожим запросам-синонимам "Медсестра", "Фельдшер" и др. за последние 3 месяца.

Где больше всего платят медикам

В разрезе городов лидером по уровню зарплат медиков является Киев, где работники сферы здравоохранения зарабатывают в среднем 25 000 в месяц. В остальных областных центрах ситуация следующая:

  • Львов — 21 500 грн;
  • Днепр — 20 000 грн;
  • Ивано-Франковск — 20 000 грн;
  • Ужгород — 20 000 грн;
  • Одесса — 19 000 грн;
  • Ровно — 19 000 грн;
  • Черновцы — 19 000 грн;
  • Винница — 18 500 грн;
  • Запорожье — 18 000 грн;
  • Тернополь — 18 000 грн;
  • Николаев — 17 500 грн;
  • Хмельницкий — 17 500 грн;
  • Житомир — 17 000 грн;
  • Черкассы — 17 000 грн;
  • Харьков — 16 000 грн.

Наименьшие зарплаты предлагают медикам в Кропивницком и Кривом Роге — 15 000 грн и 13 500 грн соответственно.

Почему у медиков низкие зарплаты

По словам председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, это связано с триллионами гривен в теневой экономике. Эти средства, если их направить в бюджет, могли бы кардинально изменить социальные стандарты.

"Если взять эти деньги  мы могли бы учителям заработные платы поднять, я не буду говорить в десять раз, но точно в разы. Медикам поднять в разы, пенсии могли бы пересмотреть и все это сделать одновременно вообще в один год, если бы все эти деньги переместить в бюджет  там, где они и должны быть", — подчеркнул он в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев добавил: когда человек не требует чек и покупает табак без акциза, то он "залезает себе же в карман", поскольку способствует вору.

Парламентарий убежден, что государство должно играть ключевую роль в детенизации. Председатель комитета Рады также отметил, что это его личная задача еще с 2019 года.

Ранее мы писали о льготных пенсиях для медиков и объясняли, какие требования сейчас действуют к стажу и документам.

Также узнавайте, кому в сфере здравоохранения повысят зарплаты уже в 2026 году.

зарплаты медики врачи семейный врач медсестры
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации