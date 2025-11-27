Зарплаты в сфере здравоохранения — сколько получают медики в Украине

Врачи, медсестры, фельдшеры — сколько платят медикам в Украине
Уровень оплаты труда медиков в Украине всегда является одной из самых обсуждаемых тем в сфере здравоохранения. После нескольких этапов реформ и изменения подходов к финансированию больниц вопрос справедливой зарплаты для врачей, медсестер и младшего медицинского персонала приобрел особое значение.
Зарплаты работников сферы здравоохранения в 2025 году
По состоянию на конец ноября, по данным портала Work.ua, средняя заработная плата медика в Украине составляет около 20 000 гривен в месяц.
Это на 14% больше, если сравнивать с ноябрем прошлого года, что свидетельствует о достаточно медленном росте уровня оплаты труда.
Медиана заработных плат рассчитана по данным из 1 829 вакансий, размещенных на портале с заголовком "Медик" и по похожим запросам-синонимам "Медсестра", "Фельдшер" и др. за последние 3 месяца.
Где больше всего платят медикам
В разрезе городов лидером по уровню зарплат медиков является Киев, где работники сферы здравоохранения зарабатывают в среднем 25 000 в месяц. В остальных областных центрах ситуация следующая:
- Львов — 21 500 грн;
- Днепр — 20 000 грн;
- Ивано-Франковск — 20 000 грн;
- Ужгород — 20 000 грн;
- Одесса — 19 000 грн;
- Ровно — 19 000 грн;
- Черновцы — 19 000 грн;
- Винница — 18 500 грн;
- Запорожье — 18 000 грн;
- Тернополь — 18 000 грн;
- Николаев — 17 500 грн;
- Хмельницкий — 17 500 грн;
- Житомир — 17 000 грн;
- Черкассы — 17 000 грн;
- Харьков — 16 000 грн.
Наименьшие зарплаты предлагают медикам в Кропивницком и Кривом Роге — 15 000 грн и 13 500 грн соответственно.
Почему у медиков низкие зарплаты
По словам председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, это связано с триллионами гривен в теневой экономике. Эти средства, если их направить в бюджет, могли бы кардинально изменить социальные стандарты.
"Если взять эти деньги — мы могли бы учителям заработные платы поднять, я не буду говорить в десять раз, но точно в разы. Медикам поднять в разы, пенсии могли бы пересмотреть и все это сделать одновременно вообще в один год, если бы все эти деньги переместить в бюджет — там, где они и должны быть", — подчеркнул он в интервью Новини.LIVE.
Гетманцев добавил: когда человек не требует чек и покупает табак без акциза, то он "залезает себе же в карман", поскольку способствует вору.
Парламентарий убежден, что государство должно играть ключевую роль в детенизации. Председатель комитета Рады также отметил, что это его личная задача еще с 2019 года.
