Зарплаты в сфере здравоохранения — сколько получают медики в Украине

Уровень оплаты труда медиков в Украине всегда является одной из самых обсуждаемых тем в сфере здравоохранения. После нескольких этапов реформ и изменения подходов к финансированию больниц вопрос справедливой зарплаты для врачей, медсестер и младшего медицинского персонала приобрел особое значение.

Зарплаты работников сферы здравоохранения в 2025 году

По состоянию на конец ноября, по данным портала Work.ua, средняя заработная плата медика в Украине составляет около 20 000 гривен в месяц.

Это на 14% больше, если сравнивать с ноябрем прошлого года, что свидетельствует о достаточно медленном росте уровня оплаты труда.

Как изменилась зарплата медиков за год. Фото: скриншот

Медиана заработных плат рассчитана по данным из 1 829 вакансий, размещенных на портале с заголовком "Медик" и по похожим запросам-синонимам "Медсестра", "Фельдшер" и др. за последние 3 месяца.

Где больше всего платят медикам

В разрезе городов лидером по уровню зарплат медиков является Киев, где работники сферы здравоохранения зарабатывают в среднем 25 000 в месяц. В остальных областных центрах ситуация следующая:

Львов — 21 500 грн;

Днепр — 20 000 грн;

Ивано-Франковск — 20 000 грн;

Ужгород — 20 000 грн;

Одесса — 19 000 грн;

Ровно — 19 000 грн;

Черновцы — 19 000 грн;

Винница — 18 500 грн;

Запорожье — 18 000 грн;

Тернополь — 18 000 грн;

Николаев — 17 500 грн;

Хмельницкий — 17 500 грн;

Житомир — 17 000 грн;

Черкассы — 17 000 грн;

Харьков — 16 000 грн.

Наименьшие зарплаты предлагают медикам в Кропивницком и Кривом Роге — 15 000 грн и 13 500 грн соответственно.

Почему у медиков низкие зарплаты

По словам председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, это связано с триллионами гривен в теневой экономике. Эти средства, если их направить в бюджет, могли бы кардинально изменить социальные стандарты.

"Если взять эти деньги — мы могли бы учителям заработные платы поднять, я не буду говорить в десять раз, но точно в разы. Медикам поднять в разы, пенсии могли бы пересмотреть и все это сделать одновременно вообще в один год, если бы все эти деньги переместить в бюджет — там, где они и должны быть", — подчеркнул он в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев добавил: когда человек не требует чек и покупает табак без акциза, то он "залезает себе же в карман", поскольку способствует вору.

Парламентарий убежден, что государство должно играть ключевую роль в детенизации. Председатель комитета Рады также отметил, что это его личная задача еще с 2019 года.

