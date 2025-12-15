Безповоротна фіндопомога медикам — коли й кому доплатять 50 тис. гривень

Медпрацівники під час операції. Фото: Новини.LIVE

Медичним працівникам у закладах охорони здоров'я в Києві нададуть додаткову грошову допомогу за роботу у листопаді 2025 року. Сума доплат становитиме від 3 тис. гривень до 50 тис. гривень.

Відповідне розпорядження "Про надання безповоротної

фінансової допомоги за листопад 2025 року працівникам закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Києва" підписав мер міста Віталій Кличко.

Безповоротна фінансова допомога медичним працівникам

Доплати мають отримати медики екстреної, спеціалізованої, паліативної та реабілітаційної допомоги. Розмір виплат буде різним, оскільки вони залежать від того, які посади займають медики та яку мають спеціалізацію. Наприклад:

лікарям (крім інтернів і стаціонарних реабілітологів), фахівцям з вищою немедичною освітою — доплатять по 5 тис. гривень;

лікарям з військово-лікарських комісій — по 10 тис. гривень;

медсестрам, фельдшерам, молодшим фахівцям, які мають медичну освіту — по 4 тис. гривень;

фахівцям з реабілітації в стаціонарних закладах — по 17 тис. гривень;

асистентам фізичних терапевтів та ерготерапевтів по — 12 тис. гривень;

технікам-протезистам та ортезистам — по 50 тис. гривень, а їхнім асистентам доплатять — по 20 тис. гривень;

молодшому медичному персоналу — по 3 тис. гривень.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, середня зарплата медиків у листопаді перебувала на рівні у 20 тис. гривень. Найбільш високооплачуваними є фахівці, які працюють у Києві — вони щомісяця отримували, у середньому, по 25 тис. гривень. В інших обласних центрах медикам платять менше. Наприклад, у Львові середній показник виплат становить 21,5 тис. гривень, у Дніпрі — 20 тис. гривень, а в Одесі — 19 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, що медики у зоні бойових дій матимуть більші зарплати. Уряд планує, що ті медпрацівники, які виконуватимуть посадові обов'язки на фронті, отримуватимуть від 18 тис. до 40 тис. гривень. Також ми пояснювали, як медикам призначаються пільгові пенсії. Відомо, зокрема, якими є вимоги до стажу.