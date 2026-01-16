Відео
Гроші для ВПО від Карітас — де доступна фінансова допомога

Гроші для ВПО від Карітас — де доступна фінансова допомога

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 08:00
Виплати для переселенців до 32 тис. грн — де можна отримати грошову допомогу від Карітас
Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У Чернівецькій області реалізують грантову програму, що передбачає надання фінансової допомоги для громадян, які мають чи хочуть започаткувати бізнес, а також здобути нову професію. В рамках програми можна буде отримати до 32 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.  

Детальніше про гранти для бізнесу

Йдеться про дію проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка", на який нині триває реєстрація. Він покликаний надати допомогу українським домогосподарствам під час війни. 

Проєкт орієнтований на родини, яких війна змусила залишити власні домівки. Йдеться про надання фінансових грантів на бізнес чи перекваліфікацію, які можна буде спрямувати на розширення власної справи, придбання потрібного обладнання, проходження курсів для отримання додаткових професійних навичок.

Додаткові фінансові ресурси дадуть можливість внутрішнім переселенцям (ВПО) покращити показники виробництва аграрної продукції/тваринництва чи розвинути власні здібності в іншій сфері.

Долучитися до нього можна, якщо дотримано двох основних умов:

  1. Є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи;
  2. Заявник не брав участі в подібних програмах фіндопомоги за останній рік.

Які суми грантів та інші деталі

Учасникам проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" буде надано фінансові гранти на розвиток сільського господарства. Максимальний розмір допомоги за таким напрямком становитиме 32,4 тис. грн. Гроші є цільовими, тому можна буде використати тільки на: придбання насіння, добрив, кормів, обладнання, худоби, на різні потреби для птахівництва, садівництва, ягідництва, на ветдопомогу та здійснення ремонтів).

Передбачене надання бізнес-грантів. Максимально можна буде отримати 32,4 тис. грн. Використання також має бути цільовим: на розвиток торгівлі, удосконалення послуг та ремонти. 

Також можна буде отримати грантову допомогу на професійне навчання/перекваліфікацію. Сума не перевищуватиме 32,4 тис. грн. За ці кошти можна буде пройти додатковий курс навчання для власної перекваліфікації. 

Реалізує проєкт "Благодійний Фонд "Карітас — Львів УГКЦ", заснований у 1996 році Львівською Архиєпархією Української Греко-Католицької Церкви та Міжнародним благодійним фондом "Карітас України". Він також діє у Тернопільській, Івано-франківській та Львівській областях. Попередньо зареєструватися можна, подавши анкету до 31 січня 2026 року.

Раніше ми писали, що БФ "Caritas-Spes Kharkiv" надає підтримку родинам, які постраждали від бойових дій. Передбачається надання фіндопомоги.  

Також до кінця січня в Івано-Франківської області можна отримати грант на бізнес. Проєкт спрямований на підтримку переселенців.  

Автор:
Ксенія Симонова
Автор:
Ксенія Симонова
