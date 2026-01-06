Виплати для ВПО — хто і де може отримати на базові потреби 4,2 тис. грн

Громадяни у центрі тимчасового розміщення. Фото: suspilne.media

Громадська організація "Fight For Right/Боротьба за права" за підтримки "Гуманітарного фонду для України" (UHF) та інших міжнародних фондів реалізує програму фінансової підтримки громадян у низці українських регіонів. За допомогою можуть звертатися українці, які потрапили у скрутні життєві обставини.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали пресслужби ГО "Fight For Right".

Хто може отримати допомогу від Fight For Right

Як зазначається, фахівці організації "Fight For Right" реалізують низку програм, що передбачають надання правової та фінансової підтримки громадянам.

Зокрема, проєкт спрямований на забезпечення фінпідтримкою сімей та людей з інвалідністю, які постраждали від війни. За умовами проєкту "Help Localisation Facility", кошти нададуть тим, хто отримав інвалідність за останні дев’ять місяців. За допомогою можуть звернутися внутрішньо переміщені особи (ВПО), які мають інвалідність. Допомога доступна у трьох областях:

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Полтавській.

За проєктом "From Loss to Resilience" громадяни зможуть отримати фінансову підтримку на базові потреби у розмірі 4,2 тис. грн.

Також у своїх публікаціях організатори закликають звертатися за допомогою жителів прифронтових районів, зокрема Сумської області. Розглянути можливість надати допомогу можуть тим, хто звернеться за проєктом "Покращення доступу до інтегрованих послуг у сфері охорони здоров'я, психічного здоров'я та захисту для нещодавно переміщених осіб та осіб, які проживають у прифронтових районах на Сході України й на тимчасово окупованих територіях", що реалізують за підтримки UHF.

Куди звертатися за отриманням допомоги

Громадяни, яким критично необхідна допомога, можуть заповнити онлайн-анкету. Проте сам факт подання заявки не є гарантією отримання грошової допомоги. Організатори нададуть виплати тільки тим, хто їх дійсно потребує.

"Ми фокусуємося на рівному розподілі необхідних ресурсів для тих, хто потребує допомоги найбільше, зокрема у вразливих регіонах... Якщо потрібна підтримка, зателефонуйте на гарячу лінію Fight For Right 0 800 30 66 33 чи напишіть на пошту help@ffr.org.ua", — пояснили організатори.

