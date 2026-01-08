Выплаты военным 2026 — кто будет получать дополнительно 26 тыс. грн

Деньги для военных — кто получит дополнительно 26 тыс. грн
В 2026 году одной из категорий военнослужащих предусмотрено начисление ежемесячной выплаты в размере почти 26 тыс. грн. Право на соответствующую доплату предусмотрено в случае получения специальной государственной награды.
О том, кто имеет право на выплату, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон №1549-III "О государственных наградах Украины".
Кому предусмотрена денежная выплата в 26 тыс. грн
Речь идет о предоставлении денежной выплаты представителям оборонного сектора, кто имеет наивысшую государственную награду "Герой Украины". Ее присваивают за выдающиеся геройские поступки с вручением ордена "Золотая Звезда".
Получение такой награды от государства предусматривает предоставление следующих денежных выплат:
- ежемесячной выплаты в размере три минимальные заработные платы;
- единовременной выплаты за совершение выдающегося геройского поступка в 50-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
В 2026 году показатель минимальной заработной платы вырос до 8 647 грн, поэтому размер выплаты составит 25,94 тыс. грн. В прошлом году равнялся 24 тыс. грн.
Что касается единовременной выплаты, то прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине установлен на уровне 3 328 грн, поэтому сумма достигла 166,4 тыс. грн. В прошлом году размер выплаты составлял 151,4 тыс. грн.
Какие еще преимущества имеют Герои Украины
Кроме финансовой поддержки, владельцам наивысшей государственной награды, предусмотрены различные льготы. А именно:
- Жилищные льготы:
- обеспечение одноразовым жильем для постоянного проживания независимо от факта пребывания на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- бесплатное оформление документации на право собственности на недвижимость при ее приватизации;
- возможность освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
- Медицинские льготы:
- бесплатное обеспечение медикаментами, приобретенными по рецептам, в первоочередном порядке;
- бесплатное изготовление/ремонт зубных протезов (кроме изделий из драгоценных металлов).
- Транспортные льготы:
- ежемесячные денежные компенсации расходов на топливо при наличии личного транспорта (из расчета 50 л высокооктанового бензина/1 мес.).
