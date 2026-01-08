Видео
Україна
Главная Финансы Деньги для военных — кто получит дополнительно 26 тыс. грн

Деньги для военных — кто получит дополнительно 26 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 14:30
Выплаты военным 2026 — кто будет получать дополнительно 26 тыс. грн
Украинские военные. Фото: АрмияInform

В 2026 году одной из категорий военнослужащих предусмотрено начисление ежемесячной выплаты в размере почти 26 тыс. грн. Право на соответствующую доплату предусмотрено в случае получения специальной государственной награды.

О том, кто имеет право на выплату, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон №1549-III "О государственных наградах Украины".

Читайте также:

Кому предусмотрена денежная выплата в 26 тыс. грн

Речь идет о предоставлении денежной выплаты представителям оборонного сектора, кто имеет наивысшую государственную награду "Герой Украины". Ее присваивают за выдающиеся геройские поступки с вручением ордена "Золотая Звезда".

Получение такой награды от государства предусматривает предоставление следующих денежных выплат:

  • ежемесячной выплаты в размере три минимальные заработные платы;
  • единовременной выплаты за совершение выдающегося геройского поступка в 50-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В 2026 году показатель минимальной заработной платы вырос до 8 647 грн, поэтому размер выплаты составит 25,94 тыс. грн. В прошлом году равнялся 24 тыс. грн.

Что касается единовременной выплаты, то прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине установлен на уровне 3 328 грн, поэтому сумма достигла 166,4 тыс. грн. В прошлом году размер выплаты составлял 151,4 тыс. грн.

Какие еще преимущества имеют Герои Украины

Кроме финансовой поддержки, владельцам наивысшей государственной награды, предусмотрены различные льготы. А именно:

  • Жилищные льготы:

- обеспечение одноразовым жильем для постоянного проживания независимо от факта пребывания на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- бесплатное оформление документации на право собственности на недвижимость при ее приватизации;
- возможность освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

  • Медицинские льготы:

- бесплатное обеспечение медикаментами, приобретенными по рецептам, в первоочередном порядке;
- бесплатное изготовление/ремонт зубных протезов (кроме изделий из драгоценных металлов).

  • Транспортные льготы:

- ежемесячные денежные компенсации расходов на топливо при наличии личного транспорта (из расчета 50 л высокооктанового бензина/1 мес.).

Ранее мы сообщали, кому из военнослужащих предусмотрена ежемесячная доплата в 13 тыс. грн. Право на нее предоставляют в случае получения специальной награды.

Еще рассказывали, что в парламенте инициируют увеличение расходов на оборонную сферу на 100 млрд грн. В частности, дополнительную сумму хотят направить на денежное обеспечение.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
