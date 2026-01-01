Зарплаты в ВСУ — в каких случаях бойцам начислят дополнительные 100 тыс. грн

Военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб

В январе 2026 года некоторым военнослужащим начислят боевую выплату в размере 100 тыс. грн. Известно, кто именно сможет рассчитывать на такую сумму дополнительного денежного вознаграждения и как действовать в случае отказа или задержки в выплате.

Кто в ВСУ имеет право на выплату в 100 тыс. грн

Согласно нормам приказа №260 Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", выплату 100 тыс. грн военным осуществляют за непосредственное участие в боевых действиях или пребывание в "горячих точках" и выполнение задания по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Однако дополнительные 100 тыс. грн выплачивают не только бойцам на фронте. Законодательство расширило возможные ситуации, когда может выплачиваться соответствующая сумма. Так, дополнительное вознаграждение может быть назначено также:

Военнослужащим, которые защищая страну получили ранения (на период пребывания/лечения, период отпуска, связанного с получением ранения); Тем, кто попал в плен (если не сдался добровольно), стал заложником, без вести пропал или был интернирован — выплата продолжается на весь период плена/исчезновения до освобождения или возвращения в Украину; На счета военным, которые погибли/умерли из-за полученного во время военного положения ранения (контузия, травма, увечье), что связано с защитой государства (выплату начисляют за весь месяц, когда человек погиб/умер).

Порядок начисления выплат бойцам

Согласно правилам, выплату денежного обеспечения военным должны осуществлять ежемесячно на личные банковские счета после процедуры обработки подтверждающих документов.

Для выплаты 100 тыс. грн должно быть подтверждено командованием участие в боевых задачах. Соответствующую информацию передают в финансовый отдел части, которая занимается формированием расчетов. Если данные не были поданы или поданы с ошибками, то выплата может не поступить.

В случае возникновения сомнений или задержки в предоставлении средств, военнослужащие имеют право обратиться в финансовый отдел или к юристам.

Если выплаты не начислили, прежде всего стоит проверить, были ли представлены документы с подтверждением участия в боевых задачах, не возникло ли технических ошибок или других обстоятельств, которые могли повлиять на назначение средств.

