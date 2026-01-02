Денежное довольствие в армии 2026 — в ВРУ предлагают направить 100 млрд грн

Оператор дронов. Фото: Генштаб

В 2026 году в Украине расходы на оборонный сектор и денежное довольствие военных, заложенные в государственный бюджет, могут вырасти. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Какие изменения предлагают в Госбюджет-2026

Речь идет о проекте закона №14311-2, предусматривающем внесение изменений в закон "О Госбюджете-2026" по увеличению финансового обеспечения сектора безопасности.

Согласно предложениям, правительство получит право самостоятельно распределять часть финансовых поступлений и перераспределять их на покрытие стоимости украинской сельхозтехники, ремонт вооружения и оборонной техники, гуманитарное разминирование. На это предусматривается финансирование в размере 1 млрд грн.

Еще хотят ввести новую статью, предусматривающую ограничение заработной платы в бюджетной сфере. Как сообщается, в этом году на время военного положения зарплата работников госорганов не сможет превышать десяти минимальных заработных плат в месяц (без больничных, материальной помощи и отпускных). Такое ограничение не коснется военнослужащих, полицейских, спасателей и представителей других силовых структур. В то же время распространится на народных избранников, членов Кабинета министров, прокуроров, работников Нацбанка и госпредприятий, где государству принадлежит большая доля.

Карта законопроекта. Источник: ВРУ

Этот проект закона частично дублирует положения основного, где говорится о предложении сократить расходы на содержание работников центральных органов исполнительной власти, в частности:

2323 млн — Минюст и Государственную уголовно-исполнительную службу;

1820 млн грн — Офис Генпрокурора;

1218 млн — Госбюро расследований;

772 млн грн — Верховную Раду;

452 млн — Счетную палату;

343 млн грн — Кабинет министров;

232 млн грн — на Госуправление делами;

100 млн — Антимонопольный комитет.

Увеличение расходов на денежное довольствие

Законопроект предлагает увеличить на 100 млрд грн расходы на денежное довольствие военным ВСУ. Предусматривается направление 39 млрд грн средств для сектора безопасности и обороны из Резерва.

Кроме того, нормы документа предлагают увеличить с 10% до 20% пропорцию распределения "военного" НДФЛ, который непосредственно направляют для воинских частей.

Законопроект предоставили для ознакомления в Комитет Верховной Рады Украины по бюджету.

