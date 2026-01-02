Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежное довольствие 2026 — что предлагают изменить для ВСУ

Денежное довольствие 2026 — что предлагают изменить для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:30
Денежное довольствие в армии 2026 — в ВРУ предлагают направить 100 млрд грн
Оператор дронов. Фото: Генштаб

В 2026 году в Украине расходы на оборонный сектор и денежное довольствие военных, заложенные в государственный бюджет, могут вырасти. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Реклама
Читайте также:

Какие изменения предлагают в Госбюджет-2026

Речь идет о проекте закона №14311-2, предусматривающем внесение изменений в закон "О Госбюджете-2026" по увеличению финансового обеспечения сектора безопасности.

Согласно предложениям, правительство получит право самостоятельно распределять часть финансовых поступлений и перераспределять их на покрытие стоимости украинской сельхозтехники, ремонт вооружения и оборонной техники, гуманитарное разминирование. На это предусматривается финансирование в размере 1 млрд грн.

Еще хотят ввести новую статью, предусматривающую ограничение заработной платы в бюджетной сфере. Как сообщается, в этом году на время военного положения зарплата работников госорганов не сможет превышать десяти минимальных заработных плат в месяц (без больничных, материальной помощи и отпускных). Такое ограничение не коснется военнослужащих, полицейских, спасателей и представителей других силовых структур. В то же время распространится на народных избранников, членов Кабинета министров, прокуроров, работников Нацбанка и госпредприятий, где государству принадлежит большая доля.

бюджет
Карта законопроекта. Источник: ВРУ

Этот проект закона частично дублирует положения основного, где говорится о предложении сократить расходы на содержание работников центральных органов исполнительной власти, в частности:

  • 2323 млн — Минюст и Государственную уголовно-исполнительную службу;
  • 1820 млн грн — Офис Генпрокурора;
  • 1218 млн — Госбюро расследований;
  • 772 млн грн — Верховную Раду;
  • 452 млн — Счетную палату;
  • 343 млн грн — Кабинет министров;
  • 232 млн грн — на Госуправление делами;
  • 100 млн — Антимонопольный комитет.

Увеличение расходов на денежное довольствие

Законопроект предлагает увеличить на 100 млрд грн расходы на денежное довольствие военным ВСУ. Предусматривается направление 39 млрд грн средств для сектора безопасности и обороны из Резерва.

Кроме того, нормы документа предлагают увеличить с 10% до 20% пропорцию распределения "военного" НДФЛ, который непосредственно направляют для воинских частей.

Законопроект предоставили для ознакомления в Комитет Верховной Рады Украины по бюджету.

Ранее мы писали, что в январе военные получат вознаграждение в 100 тыс. грн. Известно, в каких случаях начисляют такую сумму выплаты.

Еще рассказывали, что военнослужащие после потери трудоспособности из-за ранения могут получать выплату государственной помощи. Сумма зависит от ряда факторов.

зарплаты выплаты ВСУ деньги армия
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации