Головна Фінанси Гроші для військових — хто отримає додатково 26 тис. грн

Гроші для військових — хто отримає додатково 26 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 14:30
Виплати військовим 2026 — хто отримуватиме додатково 26 тис. грн
Українські військові. Фото: АрміяInform

У 2026 році одній з категорій військовослужбовців передбачене нарахування щомісячної виплати у розмірі майже 26 тис. грн. Право на відповідну доплату передбачене у разі отримання спеціальної державної нагороди. 

Про те, хто має право на виплату, розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон №1549-III "Про державні нагороди України".

Читайте також:

Кому передбачена грошова виплата у 26 тис. грн

Йдеться про надання грошової виплати представникам оборонного сектору, хто має найвищу державну відзнаку "Герой України". Її присвоюють за визначні геройські вчинки з врученням ордена "Золота Зірка".

Отримання такої відзнаки від держави передбачає надання наступних грошових виплат:

  • щомісячної виплати розміром три мінімальні заробітні плати;
  • одноразової виплати за здійснення визначного геройського вчинку у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У 2026 році показник мінімальної заробітної плати зріс до 8 647 грн, відтак розмір виплати становитиме 25,94 тис. грн. Торік дорівнював 24 тис. грн.

Щодо одноразової виплати, то прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні встановлено на рівні 3 328 грн, тому сума сягнула 166,4 тис. грн. Минулого року розмір виплати становив 151,4 тис. грн.

Які ще переваги мають Герої України

Окрім фінансової підтримки, власникам найвищої державної відзнаки, передбачені різноманітні пільги. А саме:

  • Житлові пільги:

- забезпечення одноразовим житлом для постійного проживання незалежно від факту перебування на обліку осіб, котрі потребують покращення житлових умов;
- безплатне оформлення документації на право власності на нерухомість під час її приватизації;
- можливість звільнення від оплати житлово-комунальних послуг.

  • Медичні пільги:

- безплатне забезпечення медикаментами, придбаними за рецептами, у першочерговому порядку;
- безкоштовне виготовлення/ремонт зубних протезів (окрім виробів з дорогоцінних металів). 

  • Транспортні пільги: 

- щомісячні грошові компенсації витрат на пальне за наявності особистого транспорту (з розрахунку 50 л високооктанового бензину/1 міс.).

Раніше ми повідомляли, кому з військовослужбовців передбачена щомісячна доплата у 13 тис. грн. Право на неї надають у разі отримання спеціальної нагороди.  

Ще розповідали, що у парламенті ініціюють збільшення видатків на оборонну сферу на 100 млрд грн. Зокрема, додаткову суму хочуть спрямувати на грошове забезпечення.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
