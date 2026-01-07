Видео
Выплаты в армии в январе — кому из бойцов доплатят 13 тыс. грн

Выплаты в армии в январе — кому из бойцов доплатят 13 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:30
Денежное довольствие в ВСУ — кто получит право на дополнительные 13 тыс. грн в январе
Украинские военные. Фото: Вооруженные силы Украины

В январе 2026 года некоторые военнослужащие получат дополнительную денежную выплату в размере почти 13 тыс. грн. Известно, кто из бойцов имеет право на соответствующую доплату и какие предусмотрены правила ее оформления.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на постановление правительства.

Читайте также:

Кто в ВСУ имеет право на дополнительные 13 тыс. грн к зарплате

Речь идет о предоставлении ежемесячной денежной выплаты для защитников Украины, которые имеют награду "Крест боевых заслуг". Зимой правительство утвердило соответствующее постановление по определению условий назначения и начисления такой денежной выплаты.

"Крест боевых заслуг" является государственной наградой, установленной указом президента. Ее предоставляют:

  • за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок в рамках выполнения боевых задач;
  • за выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) во время ведения боевых действий.

Размер выплаты зависит от категории получателя. А именно:

  1. Награжденные получат сумму в 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в 2026 году размер минимальной зарплаты составляет 8 647 грн, то есть сумма будет равна 12,97 тыс. грн);
  2. Члены семьи умерших/погибших, которые были ею награждены, получат сумму в 1 минимальную заработную плату (размер выплаты составит 8 647 грн).

Куда обратиться за дополнительной денежной выплатой

Те, кто имеют награду "Крест боевых заслуг", должны сами обратиться за оформлением ежемесячной денежной выплаты. Для этого необходимо будет написать заявление и собрать военные документы. Подать их можно такими способами:

  • Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места пребывания и регистрации;
  • Дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.

Ежемесячную денежную помощь назначают независимо от того, находится ли гражданин на учете в органах Пенсионного фонда как получатель пенсии или ежемесячного пожизненного содержания.

Ранее мы рассказывали, что в этом году депутаты намерены увеличить расходы на оборонную сферу, в частности на денежное довольствие. В парламенте зарегистрировали проект закона, предлагающий увеличить финансирование на 100 млрд грн.

Еще мы писали, кому в январе из военных предусмотрено денежное вознаграждение в 100 тыс. грн. Такую сумму могут начислить в нескольких случаях.

зарплаты выплаты деньги военные денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
