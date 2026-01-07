Денежное довольствие в ВСУ — кто получит право на дополнительные 13 тыс. грн в январе

Выплаты в армии в январе — кому из бойцов доплатят 13 тыс. грн
В январе 2026 года некоторые военнослужащие получат дополнительную денежную выплату в размере почти 13 тыс. грн. Известно, кто из бойцов имеет право на соответствующую доплату и какие предусмотрены правила ее оформления.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на постановление правительства.
Кто в ВСУ имеет право на дополнительные 13 тыс. грн к зарплате
Речь идет о предоставлении ежемесячной денежной выплаты для защитников Украины, которые имеют награду "Крест боевых заслуг". Зимой правительство утвердило соответствующее постановление по определению условий назначения и начисления такой денежной выплаты.
"Крест боевых заслуг" является государственной наградой, установленной указом президента. Ее предоставляют:
- за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок в рамках выполнения боевых задач;
- за выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) во время ведения боевых действий.
Размер выплаты зависит от категории получателя. А именно:
- Награжденные получат сумму в 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в 2026 году размер минимальной зарплаты составляет 8 647 грн, то есть сумма будет равна 12,97 тыс. грн);
- Члены семьи умерших/погибших, которые были ею награждены, получат сумму в 1 минимальную заработную плату (размер выплаты составит 8 647 грн).
Куда обратиться за дополнительной денежной выплатой
Те, кто имеют награду "Крест боевых заслуг", должны сами обратиться за оформлением ежемесячной денежной выплаты. Для этого необходимо будет написать заявление и собрать военные документы. Подать их можно такими способами:
- Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места пребывания и регистрации;
- Дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.
Ежемесячную денежную помощь назначают независимо от того, находится ли гражданин на учете в органах Пенсионного фонда как получатель пенсии или ежемесячного пожизненного содержания.
Ранее мы рассказывали, что в этом году депутаты намерены увеличить расходы на оборонную сферу, в частности на денежное довольствие. В парламенте зарегистрировали проект закона, предлагающий увеличить финансирование на 100 млрд грн.
Еще мы писали, кому в январе из военных предусмотрено денежное вознаграждение в 100 тыс. грн. Такую сумму могут начислить в нескольких случаях.
