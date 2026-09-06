Допомога по безробіттю у вересні: скільки платитимуть і від чого залежить сума

Чоловік у центрі зайнятості. Фото: УНІАН

Втрата роботи — це не лише пошук нових вакансій, а й питання фінансової підтримки на період безробіття. Тому одне з перших запитань, яке виникає після звернення до центру зайнятості: на яку допомогу можна розраховувати. Варто знати, що розмір виплати визначають індивідуально. Відомо, від чого вона залежить та скільки платитимуть безробітним у вересні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний центр зайнятості.

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Максимальна і мінімальна допомога у вересні

У 2026 році максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 8 647 гривень на місяць. Це відповідає розміру мінімальної зарплати, встановленої на початок року. Під час воєнного стану виплата не може бути більшою за цю суму.

Мінімальна допомога — 3 900 гривень на місяць. Її можуть отримувати:

люди, які за останній рік мали менше ніж 7 місяців страхового стажу;

особи, які працювали неповний робочий день або мали невеликий дохід;

внутрішньо переміщені особи, якщо немає документів про стаж чи зарплату;

люди, щодо яких поки неможливо розрахувати середній заробіток.

Для окремих категорій виплата ще нижча — 1 650 гривень на місяць. Її призначають:

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молоді, яка шукає перше місце роботи;

людям, звільненим за порушення трудової дисципліни.

Від чого залежить сума

Розмір допомоги визначають за кількома показниками:

загальний страховий стаж;

страховий стаж за останні 12 місяців перед реєстрацією;

рівень зарплати або доходу до звільнення;

підстава припинення трудових відносин.

Тобто двоє людей можуть стати на облік в один день, але отримувати різні суми.

Як впливає страховий стаж

Якщо людина офіційно працювала та за неї сплачували внески, розмір виплати залежить і від тривалості страхового стажу. Наприклад:

від 6 до 12 років стажу — 60% розрахованої суми;

від 12 до 18 років — 65%;

від 18 до 24 років — 70%;

від 24 до 30 років — 75%;

понад 30 років — 80%.

Але навіть якщо розрахунок дає більшу суму, виплата не може перевищувати 8 647 гривень.

Як довго виплачують допомогу

Під час воєнного стану діють скорочені строки виплат. Для більшості безробітних допомогу виплачують не більше 90 календарних днів. А для людей передпенсійного віку, яким до пенсії залишився рік або менше, строк виплат може становити до 360 днів.

Як оформити допомогу

Подати заяву можна:

онлайн — через застосунок або портал "Дія";

особисто — у будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання.

Після надання статусу безробітного виплати призначають із наступного дня.

Раніше Новини.LIVE писали, як безробіття впливає на страховий стаж. Період отримання допомоги по безробіттю зараховується до стажу автоматично, а дані передаються до реєстру застрахованих осіб. Навіть втрата трудової книжки через війну не позбавляє права підтвердити стаж, а офіційна робота за новими правилами враховується навіть за несплати ЄСВ роботодавцем.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з пенсіонерів отримає виплати раніше за інших. Першочергово пенсію фінансують ветеранам війни, людям з інвалідністю внаслідок війни та родинам загиблих захисників. Для більшості пенсіонерів виплати надходять за індивідуальним графіком у період з 4 до 25 числа.