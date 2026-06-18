Допомога сім'ям з тяжкохворими дітьми в Україні: розмір виплат та умови отримання

Мати з дитиною, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні виплачують додаткові гроші сім'ям, які доглядають за тяжкохворими дітьми. Допомогу можуть оформити батьки, опікуни та прийомні родини, а її розмір становить два прожиткові мінімуми щомісяця.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію платників податків України.

Претендувати на виплати може один із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків або батьків-вихователів, які живуть разом із дитиною та доглядають за нею.

Йдеться про дітей із тяжкими хворобами, зокрема:

онкологічні захворювання (рак та інші тяжкі форми);

хвороби крові та кровотворної системи;

рідкісні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет 1 типу;

серйозні хвороби нирок;

стани після важких травм або операцій;

діти, які потребують трансплантації органів;

діти з тяжкими хворобами, яким потрібен постійний медичний догляд, знеболення та підтримка лікарів.

Скільки заплатять

Розмір виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для дітей і становить два таких мінімуми щомісяця.

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Станом на 2026 рік це орієнтовно:

близько 5 600 грн на місяць — якщо дитині до 6 років;

близько 7 000 грн на місяць — якщо дитині від 6 до 18 років.

Виплату дають на 6 місяців. Далі потрібно буде взяти свіжу довідку від лікарів та написати нову заяву — тоді допомогу продовжують.

Якщо ж дитина за цей час отримала інвалідність, платити припиняють.

Як подати заяву

Ви маєте звернутися:

особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу або органу соцзахисту;

поштою до територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн через портал або застосунок "Дія".

До заяви потрібно додати такий пакет документів:

Свідоцтво про народження дитини. Паспорт та код того з батьків чи опікунів, хто подає заяву. Спеціальну медичну довідку, яка підтверджує діагноз дитини та потребу в догляді. Рішення суду або місцевих органів влади про встановлення опіки (це стосується лише опікунів та прийомних сімей).

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