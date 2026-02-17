Відео
Гроші для родин від UNHCR Ukraine — хто одержить у лютому

Гроші для родин від UNHCR Ukraine — хто одержить у лютому

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 08:00
Виплати від UNHCR Ukraine у лютому — як і де можна взяти участь родинам
Чоловік та жінки з паперами. Фото: Freepik

UNHCR Ukraine, що представляє глобальну міжурядову організацію Агентство ООН у справах біженців, надасть можливість громадянам однієї з прифронтових громад зареєструватися у програмі фінансової допомоги. Звернутися за виплатами можуть найбільш вразливі верстви громадян, зокрема родини з людьми похилого віку.

Про це передає пресцентр представництва, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто може одержати допомогу від UNHCR Ukraine у лютому

Звернутися за оформленням виплат від UNHCR Ukraine можуть жителі Тростянецької громади Сумської області. За правилами програми, грошова підтримка передбачена для двох груп населення:

  • переселенців (на основі офіційного статусу, отриманого за останні шість місяців);
  • біженців (на основі документа про факт виїзду та повернення додому).

Необхідно буде мати дохід не вище 6,3 тис. грн на одну особу та не мати аналогічних виплат за останні три місяці.

Окрім того, необхідно підпадати під одну з вимог вразливості:

  1. Одинокі матір/батько, які мають утриманні малолітніх дітей/громадян старшого віку (понад 55 років);
  2. Люди, віком від 55 років, які самостійно очолюють домогосподарства;
  3. Самотні українці старшого віку (більш ніж 55 років), які утримують малолітніх дітей;
  4. Громадяни, у яких діагностовано інвалідність/хронічні серйозні захворювання.

Як можна подати заявку для отримання виплат

За даними організаторів, жителі м. Тростянець зможуть зареєструватися на 18 лютого на отримання грошової допомоги, зателефонувавши за номером (працює за графіком офісу у будні — 9:00-16:00): 063 182 68 38. 

"Середа 18 лютого 2026 року: м. Тростянець (Тростянецька ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Заводська, 2А. Години роботи: 10:30 - 14:00", — йдеться у повідомленні.

Заявники зможуть отримати по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на кожного в домогосподарстві тривалістю три місяці). Суми надійдуть одним траншем на банківські рахунки.

Інша допомога для переселенців та біженців

У лютому домогосподарства можуть отримати фінпідтримку від Норвезької ради у справах біженців за наявності критеріїв вразливості. Кошти нададуть тим, хто проживає у районах, що постраждали від війни, або є переселенцями з таких місць.

Виплати нададуть:

  • сім'ям, які досі проживають на територіях, де тривають бойові дії;
  • домогосподарствам, які лишили власні оселі через війну;
  • родинам, які повернулася на деокуповані території.

Раніше ми писали, що в одній з прифронтових областей діє грантовий проєкт з підтримки господарств селян. В його рамках можна отримати до 2,8 тис. доларів. 

Ще повідомлялося, що ERC приймає заявки на участь у проєкті з надання фіндопомоги сім'ям, що постраждали від війни. Громадянам дадуть до 42 тис. грн.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
