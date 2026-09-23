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Главная Финансы Деньги для ребенка на будущее: куда вкладывать даже небольшие суммы

Деньги для ребенка на будущее: куда вкладывать даже небольшие суммы

Ua ru
23 сентября 2026 19:25
Инвестиции для детей: как родителям накопить деньги на будущее
Девочка бросает деньги в копилку. Фото: magnific.com

Родители могут постепенно сформировать ребенку финансовый запас к совершеннолетию даже без крупных единовременных взносов. Если начать откладывать деньги с рождения, достаточно регулярно направлять на эту цель несколько сотен или несколько тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на MC.today.

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Сколько откладывать на ребенка ежемесячно

Стартовый капитал для ребенка можно формировать постепенно — регулярными взносами из семейного бюджета. Наибольшую роль в таком накоплении играет время: чем раньше родители начинают откладывать деньги, тем меньше может быть ежемесячная сумма.

Если начать накопление с момента рождения ребенка и откладывать средства в течение 18 лет, без учета процентов и инвестиционного дохода получаются следующие суммы:

  • 500 грн в месяц — 108 000 грн за 18 лет;
  • 1 000 грн в месяц — 216 000 грн;
  • 2 000 грн в месяц — 432 000 грн;
  • 3 000 грн в месяц — 648 000 грн.

То есть даже взнос в 500 грн ежемесячно за 18 лет может превратиться в более 100 тыс. грн. При этом родители не должны искать всю сумму сразу — деньги накапливаются постепенно.

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Сколько нужно откладывать для конкретной цели

Если семья хочет сформировать ребенку определенный стартовый капитал к 18-летию, можно отталкиваться от конечной суммы.

  1. Чтобы накопить 100 000 грн, нужно откладывать примерно 463 грн в месяц в течение 18 лет.
  2. Для капитала в 200 000 грн ежемесячный взнос составит около 926 грн.
  3. Если цель — 300 000 грн, придется откладывать примерно 1 389 грн в месяц.
  4. Для накопления 500 000 грн взнос составит около 2 315 грн ежемесячно.

Эти расчеты показывают только сумму собственных взносов. Если деньги хранить или инвестировать в инструменты, приносящие доход, конечный капитал может быть больше, однако результат будет зависеть от конкретного инструмента, его доходности, комиссий, срока и рисков.

Куда можно откладывать деньги для ребенка

MC.today рассматривает несколько способов формирования долгосрочного капитала: государственные облигации, накопительное страхование и фондовый рынок. Также среди вариантов для долгосрочных сбережений могут быть банковские депозиты.

Для семьи важно сначала определить цель накопления и сумму, которую она реально может регулярно откладывать без ущерба для текущих расходов. Не стоит направлять на детский капитал последние деньги или брать кредит ради инвестиций.

В то же время просто хранить средства наличными в течение 10–18 лет означает не учитывать влияние инфляции. Поэтому перед выбором инструмента родителям стоит оценить не только потенциальный доход, но и доступность денег, риски и условия досрочного снятия.

Что может дать ребенку стартовый капитал

Накопленные к 18 годам деньги можно использовать для различных целей: оплаты обучения, аренды жилья, первого взноса, переезда, приобретения необходимой техники или запуска собственного дела.

При этом не обязательно ставить цель сразу в 500 тыс. грн. Для семьи с ограниченным бюджетом регулярные 500–1 000 грн в месяц могут быть более реалистичными, чем попытка отложить крупную сумму за короткий период.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как супругам правильно делить семейные расходы, чтобы избежать споров из-за денег. Важно заранее договориться, кто и за что платит в общем бюджете. Такой подход помогает лучше контролировать расходы и планировать финансовые цели семьи.

Также Новини.LIVE сообщали о вакансиях в Украине с зарплатами до 80 тысяч гривен, где работодатели не требуют диплома о высшем образовании. Часть таких предложений доступна кандидатам с практическими навыками и опытом работы. Узнать о подобных вакансиях может быть полезно тем, кто ищет способ увеличить свой доход.

деньги семейный бюджет финансы сбережения инвестиции
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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