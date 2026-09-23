Інвестиції для дітей: як батькам накопичити гроші на майбутнє

Дівчинка кидає гроші в скарбничку. Фото: magnific.com

Батьки можуть поступово сформувати дитині фінансовий запас до повноліття навіть без великих одноразових внесків. Якщо почати відкладати гроші з народження, достатньо регулярно спрямовувати на цю мету кількасот або кілька тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на MC.today.

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Скільки відкладати на дитину щомісяця

Стартовий капітал для дитини можна формувати поступово — регулярними внесками з сімейного бюджету. Найбільшу роль у такому накопиченні відіграє час: що раніше батьки починають відкладати гроші, то меншою може бути щомісячна сума.

Якщо почати накопичення від народження дитини і відкладати кошти протягом 18 років, без урахування відсотків та інвестиційного доходу виходять такі суми:

500 грн на місяць — 108 000 грн за 18 років;

1 000 грн на місяць — 216 000 грн;

2 000 грн на місяць — 432 000 грн;

3 000 грн на місяць — 648 000 грн.

Тобто навіть внесок у 500 грн щомісяця за 18 років може перетворитися на понад 100 тис. грн. При цьому батьки не повинні шукати всю суму одразу — гроші накопичуються поступово.

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Скільки потрібно відкладати для конкретної мети

Якщо родина хоче сформувати дитині певний стартовий капітал до 18-річчя, можна відштовхуватися від кінцевої суми.

Щоб накопичити 100 000 грн, потрібно відкладати приблизно 463 грн на місяць протягом 18 років. Для капіталу у 200 000 грн щомісячний внесок становитиме близько 926 грн. Якщо мета — 300 000 грн, доведеться відкладати приблизно 1 389 грн на місяць. Для накопичення 500 000 грн внесок становитиме близько 2 315 грн щомісяця.

Ці розрахунки показують лише суму власних внесків. Якщо гроші зберігати або інвестувати в інструменти, які приносять дохід, кінцевий капітал може бути більшим, однак результат залежатиме від конкретного інструменту, його дохідності, комісій, строку та ризиків.

Куди можна відкладати гроші для дитини

MC.today розглядає кілька способів формування довгострокового капіталу: державні облігації, накопичувальне страхування та фондовий ринок. Також серед варіантів для довгострокових заощаджень можуть бути банківські депозити.

Для сім'ї важливо спочатку визначити мету накопичення та суму, яку вона реально може регулярно відкладати без шкоди для поточних витрат. Не варто спрямовувати на дитячий капітал останні гроші або брати кредит заради інвестицій.

Водночас просто зберігати кошти готівкою протягом 10–18 років означає не враховувати вплив інфляції. Тому перед вибором інструменту батькам варто оцінити не лише потенційний дохід, а й доступність грошей, ризики та умови дострокового зняття.

Що може дати дитині стартовий капітал

Накопичені до 18 років гроші можна використати для різних цілей: оплати навчання, оренди житла, першого внеску, переїзду, придбання необхідної техніки або запуску власної справи.

При цьому не обов'язково ставити мету одразу у 500 тис. грн. Для сім'ї з обмеженим бюджетом регулярні 500–1 000 грн на місяць можуть бути реалістичнішими, ніж спроба відкласти велику суму за короткий період.

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