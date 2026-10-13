Українцям змінять соцвиплати: кого торкнеться закон, які виплати об’єднають і скільки платитимуть

Жінка кладе гроші в гаманець. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу для вразливих категорій населення. Новий підхід передбачає об’єднання кількох видів державної підтримки, оцінювання потреб родин і поєднання грошових виплат із соціальними послугами. Зміни стосуватимуться, зокрема, малозабезпечених сімей та родин із дітьми, які отримують окремі види допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Які соціальні виплати планують об’єднати

Закон передбачає запровадження базової соціальної допомоги — єдиного механізму підтримки малозабезпечених сімей. Його мета полягає в тому, щоб враховувати фінансове становище домогосподарства та його індивідуальні потреби.

Замість кількох окремих виплат сім’ї зможуть претендувати на базову допомогу за визначеними умовами. Зокрема, йдеться про такі види підтримки:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

Перехід на нову модель передбачає відмову від відповідних виплат, які замінюватиме базова соціальна допомога. Тому вона не означає автоматичного отримання додаткових грошей до всіх попередніх нарахувань.

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Хто зможе отримувати базову соціальну допомогу

Нова модель орієнтована передусім на сім’ї з низькими доходами та людей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Під час визначення потреб домогосподарства планують оцінювати його матеріальне становище та обставини, що впливають на можливість самостійно забезпечувати базові потреби. На цій основі сім’ям зможуть надавати грошову допомогу та відповідні соціальні послуги.

Для працездатних отримувачів також передбачено заходи, які мають сприяти поверненню до роботи та фінансовій самостійності. Отже, нова система передбачає не лише виплату коштів, а й підтримку родин у подоланні складних життєвих обставин.

Водночас право на допомогу та остаточні умови її призначення необхідно визначати відповідно до положень ухваленого закону й порядку його реалізації.

Як визначатимуть розмір допомоги

Запропонований механізм передбачає розрахунок виплати з урахуванням сукупного доходу сім’ї та базової величини для її членів.

У проєкті закону пропонувалася така модель: 100% базової величини для першого члена сім’ї та 70% — для кожного наступного. Для дітей віком до 18 років та людей з інвалідністю I або II групи передбачалося враховувати 100% базової величини.

Розмір допомоги за таким підходом визначатиметься з урахуванням складу родини та її доходів. Тому сума виплати для кожної сім’ї може відрізнятися.

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям змінити банківські реквізити для отримання соціальних виплат через Пенсійний фонд України. Заяву можна подати онлайн через вебпортал ПФУ, якщо йдеться про відповідний вид допомоги. Для цього потрібно вказати новий рахунок у форматі IBAN і підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Також Новини.LIVE повідомляли, що заощадження на банківських депозитах можуть вплинути на призначення житлової субсидії. Якщо сума коштів на депозитних рахунках перевищує 100 тисяч гривень, це може стати підставою для відмови в допомозі. Під час перевірки враховують загальну суму вкладів, а не розмір кожного депозиту окремо.