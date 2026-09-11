Субсидия в 2026 году без пенсии: ПФУ назвал условия получения

Женщина делает расчеты. Фото: magnific.com

Достижение 60-летнего возраста не гарантирует назначение пенсии по возрасту, если у человека недостаточно страхового стажа. В то же время отказ в назначении пенсии не означает автоматической утраты права на жилищную субсидию. В Пенсионном фонде назвали условия, при которых государство может помочь с оплатой коммунальных услуг.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кому могут назначить субсидию без пенсии

Речь идет о людях, которые уже достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Сам факт отсутствия пенсионных выплат не лишает такого человека возможности обратиться за жилищной субсидией. Однако для этого необходимо одновременно соответствовать дополнительным требованиям Пенсионного фонда.

В частности, человек должен:

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иметь не менее 15 лет страхового стажа;

в течение периода, доходы за который учитываются при назначении субсидии, хотя бы один месяц получать государственную социальную помощь малообеспеченной семье.

То есть недостаточный стаж для пенсии и недостаточный стаж для получения субсидии — это не одно и то же. Для получения пенсии в 60 лет в 2026 году необходимо иметь значительно больше страхового стажа, тогда как для выполнения этого специального условия в отношении субсидии достаточно не менее 15 лет.

Какой период доходов будут проверять

Важно учитывать не только общий страховой стаж, но и то, когда именно человек получал социальную помощь.

Например, если обращение за субсидией происходит в октябре 2026 года, в начале отопительного сезона, ПФУ учитывает доходы за январь–июнь 2026 года.

Таким образом, если человек в течение хотя бы одного месяца с января по июнь получал государственную социальную помощь малообеспеченной семье и имеет не менее 15 лет страхового стажа, он может претендовать на жилищную субсидию даже без назначенной пенсии.

Это условие особенно важно для людей, которые уже достигли пенсионного возраста, но вынуждены ждать назначения пенсии из-за недостаточного количества лет стажа.

Что означает недостаточный стаж для пенсии

В 2026 году требования к страховому стажу зависят от возраста, в котором человек хочет выйти на пенсию. Поэтому достижение 60 лет само по себе не означает автоматического назначения пенсионных выплат.

Если необходимого количества лет не хватает, человек может получить право на пенсию позже — после достижения 63 или 65 лет, когда требования к стажу ниже.

В то же время для субсидии действует отдельная норма: если 60-летний человек не приобрел право на пенсию по возрасту из-за недостаточного страхового стажа, она может претендовать на пособие при условии наличия не менее 15 лет стажа и получения социальной помощи малообеспеченной семье в соответствующий период.

Куда обращаться за субсидией

Заявление на жилищную субсидию можно подать в Пенсионный фонд Украины. Обратиться можно лично в сервисный центр, отправить документы по почте или воспользоваться электронными сервисами.

Также подать документы можно через ЦНАП, уполномоченных представителей органов местного самоуправления и онлайн. Для электронного оформления доступны портал электронных услуг ПФУ и другие государственные цифровые сервисы.

Перед обращением стоит проверить свой страховой стаж и выяснить, имеются ли данные о получении государственной социальной помощи за период, который будет учитываться при расчете субсидии.

Таким образом, отсутствие пенсии из-за недостаточного стажа не означает, что человек автоматически останется без помощи на оплату коммунальных услуг. Но право на субсидию в таком случае зависит от двух ключевых факторов — наличия не менее 15 лет страхового стажа и получения помощи малообеспеченной семье хотя бы в течение одного месяца соответствующего расчетного периода.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам стоит заранее оценить расходы на отопление и возможности их сокращения. Субсидия может снизить ежемесячную нагрузку на семейный бюджет, тогда как утепление требует больших затрат сразу, но может приносить экономию в течение нескольких лет. Выбор зависит от доходов семьи, состояния жилья и наличия средств на ремонт.

Также Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд в сентябре перечислил часть жилищных субсидий. Для некоторых получателей размер помощи мог уменьшиться или выплату могли прекратить из-за изменений, влияющих на право на субсидию. Поэтому получателям стоит проверять актуальный размер помощи и причины возможных изменений.