Выплаты военнослужащему в размере 57 тысяч грн: решение Верховного суда

Военный прячет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

Уволенный со службы военнослужащий добился выплаты почти 57 тыс. грн за задержку окончательного расчета. Индексацию денежного довольствия ему выплатили только спустя несколько лет после увольнения, однако Верховный Суд признал, что это не лишает его права требовать компенсацию за несвоевременную выплату.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, передают Новини.LIVE.

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Почему военному не выплатили все деньги сразу

В деле №380/4120/24 речь идет о старшем солдате, которого исключили из списков личного состава воинской части 18 сентября 2018 года.

Сразу после увольнения он не выдвигал претензий по поводу произведенного расчета. Однако в мае 2021 года, почти через три года после увольнения, военнослужащий обратился в суд с требованием выплатить ему индексацию денежного довольствия.

После вынесения судебных решений воинская часть 29 января 2024 года начислила и выплатила ему 79 234,28 грн индексации.

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После этого мужчина обратился в суд с требованием взыскать среднее денежное обеспечение за период задержки окончательного расчета.

Почему апелляционный суд отказал

Львовский окружной административный суд в марте 2024 года удовлетворил иск военнослужащего.

Однако Восьмой апелляционный административный суд в октябре того же года отменил это решение и отказал в выплате компенсации.

Апелляционный суд исходил из того, что после увольнения в 2018 году военнослужащий не имел замечаний по поводу произведённого с ним расчета. Спор относительно индексации возник лишь в 2021 году, то есть спустя значительное время после исключения из списков личного состава.

По мнению апелляционного суда, при таких обстоятельствах не было оснований для взыскания среднего заработка за время задержки расчета.

Верховный Суд изменил решение

Верховный Суд с таким выводом не согласился и 2 июля 2026 года отменил решение апелляционной инстанции.

Суд обратил внимание на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда относительно применения статьи 117 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно этой позиции, если окончательный расчет с уволенным работником состоялся только после исполнения судебного решения, это может служить основанием для взыскания среднего заработка за время задержки.

То есть тот факт, что человек сначала не оспаривал произведенный расчет, а позже через суд добился выплаты индексации, сам по себе не означает, что он утратил право требовать компенсацию за задержку.

Сколько могут выплатить

В данном деле период задержки расчета охватывал время с 19 сентября 2018 года по 28 января 2024 года.

При определении суммы суд должен был учесть изменения в законодательстве, произошедшие в течение этого периода.

Первый отрезок — с 19 сентября 2018 года по 18 июля 2022 года. В это время действовала предыдущая редакция статьи 117 КЗоТ. Она не содержала ограничения выплаты среднего заработка шестью месяцами.

В то же время суды могли применять принцип соразмерности. То есть размер компенсации должен был соотноситься с суммой средств, которую работодатель или соответствующий орган несвоевременно выплатил работнику.

Второй период — с 19 июля 2022 года по 28 января 2024 года. После вступления в силу соответствующих изменений законодательство ограничивает выплату среднего заработка за время задержки шестью месяцами.

При этом принцип соразмерности в отношении суммы несвоевременно выплаченных средств уже не применяется.

Какую сумму определили по делу

Суд первой инстанции определил, что в пользу военнослужащего подлежит взысканию 56 946,22 грн среднего денежного обеспечения за время задержки расчета.

Именно эта сумма не оспаривалась в рамках кассационного производства.

Верховный Суд отметил, что суд первой инстанции правильно применил правила, действовавшие в соответствующие периоды: до 19 июля 2022 года — с учетом принципа соразмерности, а после этой даты — с ограничением выплаты шестью месяцами.

Что это означает для уволенных военнослужащих

Решение Верховного Суда важно для военнослужащих, которые после увольнения через суд добились выплаты средств, которые должны были быть начислены при окончательном расчете.

Если индексацию, денежное содержание или другую причитающуюся выплату человеку фактически перечислили спустя годы после увольнения, стоит отдельно проверить вопрос компенсации за задержку.

В то же время 56 946,22 грн не являются фиксированной суммой, которую автоматически получат все военнослужащие. В каждом деле размер возможного взыскания зависит от суммы невыплаченных средств, периода задержки, даты увольнения и законодательства, действовавшего в это время.

Поэтому сама по себе запоздалая выплата индексации не гарантирует конкретной суммы компенсации, но при определенных обстоятельствах может стать основанием для её взыскания.

Кто может претендовать на деньги после увольнения

Постановление Верховного Суда показывает, что получение задолженности после увольнения не всегда означает завершение финансового спора. Если часть причитающихся средств выплатили с задержкой, уволенному военнослужащему стоит проверить, возникло ли право на среднее денежное обеспечение за этот период.

В конкретном деле суд определил к взысканию 56 946,22 грн, а Верховный Суд подтвердил правильность подхода к применению статьи 117 КЗоТ. В то же время для каждого военнослужащего сумма будет зависеть от его личных обстоятельств и периода, в течение которого средства оставались невыплаченными.

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