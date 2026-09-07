Виплати військовому на 57 тисяч грн: рішення Верховного Суду

Військовий ховає гроші у кишеню. Фото: Новини.LIVE

Звільнений зі служби військовий домігся виплати майже 57 тис. грн за затримку остаточного розрахунку. Індексацію грошового забезпечення йому виплатили лише через роки після звільнення, однак Верховний Суд визнав, що це не позбавляє його права вимагати компенсацію за несвоєчасну виплату.

Про це розповідає "Судово-юридична газета" з посиланням на постанову Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, передають Новини.LIVE.

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Чому військовому не виплатили всі гроші одразу

У справі №380/4120/24 йдеться про старшого солдата, якого виключили зі списків особового складу військової частини 18 вересня 2018 року.

Безпосередньо після звільнення він не висував претензій щодо проведеного розрахунку. Проте у травні 2021 року, майже через три роки після звільнення, військовий звернувся до суду з вимогою виплатити йому індексацію грошового забезпечення.

Після судових рішень військова частина 29 січня 2024 року нарахувала та виплатила йому 79 234,28 грн індексації.

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Після цього чоловік звернувся до суду з вимогою стягнути середнє грошове забезпечення за період затримки остаточного розрахунку.

Чому апеляційний суд відмовив

Львівський окружний адміністративний суд у березні 2024 року задовольнив позов військового.

Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд у жовтні того ж року скасував це рішення та відмовив у виплаті компенсації.

Апеляційний суд виходив із того, що після звільнення у 2018 році військовий не мав зауважень щодо проведеного з ним розрахунку. Спір щодо індексації виник лише у 2021 році, тобто через значний час після виключення зі списків особового складу.

На думку апеляційного суду, за таких обставин не було підстав для стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку.

Верховний Суд змінив рішення

Верховний Суд із таким висновком не погодився та 2 липня 2026 року скасував рішення апеляційної інстанції.

Суд звернув увагу на правові висновки Великої Палати Верховного Суду щодо застосування статті 117 Кодексу законів про працю України.

Згідно з цією позицією, якщо остаточний розрахунок зі звільненим працівником відбувся лише після виконання судового рішення, це може бути підставою для стягнення середнього заробітку за час затримки.

Тобто той факт, що людина спочатку не оскаржувала проведений розрахунок, а пізніше через суд домоглася виплати індексації, сам по собі не означає, що вона втратила право вимагати компенсацію за затримку.

Скільки можуть виплатити

У цій справі період затримки розрахунку охоплював час з 19 вересня 2018 року до 28 січня 2024 року.

При визначенні суми суд мав врахувати зміни у законодавстві, які відбулися протягом цього періоду.

Перший відрізок — з 19 вересня 2018 року до 18 липня 2022 року. У цей час діяла попередня редакція статті 117 КЗпП. Вона не містила обмеження виплати середнього заробітку шістьма місяцями.

Водночас суди могли застосовувати принцип співмірності. Тобто розмір компенсації мав співвідноситися із сумою коштів, яку роботодавець або відповідний орган несвоєчасно виплатив працівнику.

Другий відрізок — з 19 липня 2022 року до 28 січня 2024 року. Після набрання чинності відповідними змінами законодавство обмежує виплату середнього заробітку за час затримки шістьма місяцями.

При цьому принцип співмірності щодо суми несвоєчасно виплачених коштів уже не застосовується.

Яку суму визначили у справі

Суд першої інстанції визначив, що на користь військового підлягає стягненню 56 946,22 грн середнього грошового забезпечення за час затримки розрахунку.

Саме ця сума не оскаржувалася в межах касаційного провадження.

Верховний Суд зазначив, що суд першої інстанції правильно застосував правила, які діяли у відповідні періоди: до 19 липня 2022 року — з урахуванням принципу співмірності, а після цієї дати — з обмеженням виплати шістьма місяцями.

Що це означає для звільнених військових

Рішення Верховного Суду важливе для військовослужбовців, які після звільнення через суд домоглися виплати коштів, що мали бути нараховані під час остаточного розрахунку.

Якщо індексацію, грошове забезпечення чи іншу належну виплату людині фактично перерахували через роки після звільнення, варто окремо перевірити питання компенсації за затримку.

Водночас 56 946,22 грн не є фіксованою сумою, яку автоматично отримають усі військові. У кожній справі розмір можливого стягнення залежить від суми невиплачених коштів, періоду затримки, дати звільнення та законодавства, яке діяло в цей час.

Тому сама по собі пізня виплата індексації не гарантує конкретної суми компенсації, але за певних обставин може стати підставою для її вимагання.

Хто може претендувати на гроші після звільнення

Постанова Верховного Суду показує, що отримання заборгованості після звільнення не завжди означає завершення фінансового спору. Якщо частину належних коштів виплатили із затримкою, звільненому військовому варто перевірити, чи виникло право на середнє грошове забезпечення за цей період.

У конкретній справі суд визначив до стягнення 56 946,22 грн, а Верховний Суд підтвердив правильність підходу до застосування статті 117 КЗпП. Водночас для кожного військового сума залежатиме від його власних обставин та періоду, протягом якого кошти залишалися невиплаченими.

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