Пенсия в случае потери кормильца: кому и сколько выплачивают после гибели военного

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Пенсия в случае потери кормильца — это важная государственная поддержка для семей погибших военнослужащих. Право на нее имеют не все родственники автоматически. Оно зависит от статуса человека, его возраста, трудоспособности и обстоятельств смерти военнослужащего. Закон предусматривает отдельные правила для различных категорий членов семьи, а размер выплата зависит, в частности, от того, погиб ли военнослужащий при исполнении служебных обязанностей.

Кто именно может претендовать на такую пенсию и при каких условиях ее назначают, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Реклама

Кто из семьи может получать пенсию

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего, которые при его жизни находились на его иждивении. В то же время для детей действует отдельное правило: им такая пенсия назначается независимо от того, находились ли они на иждивении погибшего.

К членам семьи, которые могут претендовать на выплату, относятся, в частности:

дети в возрасте до 18 лет;

дети, которые стали инвалидами до достижения 18 лет;

дети, обучающиеся на дневной форме, — до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

супруга или супруг, отец или мать, если они нетрудоспособны или достигли пенсионного возраста;

супруга или супруг, а если их нет — один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка погибшего, если человек не работает и ухаживает за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

То есть закон также учитывает ситуации, когда после гибели военнослужащего кто-то из его близких вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за малолетним ребенком.

Читайте также:

Когда возникает право на выплату

Пенсию назначают, если военнослужащий погиб или умер во время прохождения службы. Право также сохраняется, если смерть наступила не позднее чем через три месяца после увольнения.

Есть и другой случай: даже если смерть наступила позже, семья может иметь право на пенсию, если ее причиной стали ранения, контузия, увечье или заболевание, полученные военнослужащим во время службы.

От чего зависит размер пенсии

Сумма выплаты зависит прежде всего от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего. Если он погиб при исполнении обязанностей военной службы, одному нетрудоспособному члену семьи назначают пенсию в размере 70% денежного довольствия погибшего.

Если право на пенсию имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи, для большинства получателей размер составляет 50 % денежного довольствия на каждого. Это правило не распространяется на родителей и супругу или супруга — для них применяются предусмотренные законом условия.

Если смерть наступила в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия рассчитывается в размере 30% денежного довольствия кормильца на каждого члена семьи, имеющего право на выплату.

При этом пенсия на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 5 190 гривен.

Куда обращаться за выплатой

Порядок обращения зависит от обстоятельств. Если речь идет о семье военнослужащего, не получавшего военную пенсию, документы подаются через уполномоченное подразделение соответствующего силового министерства или ведомства по последнему месту службы. После этого документы передаются в Пенсионный фонд для назначения выплаты.

В случаях, определенных Пенсионным фондом, можно обратиться непосредственно в сервисный центр ПФУ или подать заявление через веб-портал электронных услуг.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать, если задерживается денежное довольствие военнослужащих. Задержки могут возникать из-за проблем с финансированием, ошибок бухгалтерии или несвоевременного оформления боевых выплат. Если деньги не поступили или выплатили не всю сумму, сначала нужно обратиться к командиру и финансовой службе части, а в случае отсутствия результата — в Минобороны или в суд.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветераны могут получать компенсацию за аренду жилья. Ежемесячная выплата составляет от 3 328 до 6 656 гривен в зависимости от населенного пункта, а оформить ее можно через ЦНАП или соответствующее подразделение по месту арендованного жилья.