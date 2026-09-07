Выплаты от УВКБ в сентябре: где доступны пенсионерам и другим уязвимым категориям

Купюры номиналом 1 000 грн в руке. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года открыта регистрация на программу денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одном из прифронтовых регионов. Выплаты предусмотрены исключительно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои места проживания менее чем 45 дней назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации сроком от 46 дней до шести месяцев.

О том, кому доступна финансовая помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Где можно зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ в сентябре

По информации организаторов, право на получение финансовой помощи в рамках плана гуманитарных нужд и реагирования от УВКБ ООН имеют жители городов Днепр и Кривой Рог.

Приглашаются такие категории граждан со следующими сроками перемещения:

Домохозяйства, эвакуировавшиеся в связи с угрозой жизни/здоровью в течение предыдущих 45 дней; Семьи, вынужденно находящиеся в перемещении из-за войны (до шести месяцев); Домохозяйства, вернувшиеся домой после вынужденного переезда в другой регион или за границу (не ранее чем через три месяца и не позднее чем через год).

Согласно условиям программы, граждане могут оформить два вида финансовой помощи в зависимости от ситуации: 10 800 и 12 300 грн.

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Семьи, вынужденно находящиеся в длительном перемещении из-за войны, подлежат дополнительному опросу для оценки приоритетности. В частности, они должны соответствовать критериям уязвимости (пожилые люди, граждане с инвалидностью, многодетные семьи). Также будут учитываться близость к фронту и условия проживания.

Кроме того, важно, чтобы каждый член семьи ежемесячно получал не более 8 300 грн дохода.

Если граждане получали международную денежную помощь в качестве эвакуированных лиц от других организаций, и с момента получения прошло три месяца, то они могут получить финансовую помощь в качестве внутренне перемещенного лица, находящегося в перемещении от 46 дней до шести месяцев.

Как оформить выплаты и необходимые документы

Для получения денежной помощи украинцы должны подать заявку через онлайн-форму в соответствии с графиками:

каждый вторник в 10:00 — для г. Днепр;

каждый четверг в 10:00 — для г. Кривой Рог.

"С теми, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации. Как только мы наберем необходимое количество людей — гугл-форма закроется", — говорится в сообщении.

Консультации проводятся по адресам (понедельник–пятница, 10:00–16:00):

г. Днепр, ул. Юлиуша Словацкого, 14;

г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова, 5.

Заранее необходимо подготовить следующий пакет документов (только оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку ВПЛ/другое подтверждение факта перемещения;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

реквизиты банковской карты (IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что жители Черниговской области имеют возможность оформить финансовую помощь на зимний период от Международного комитета Красного Креста (МККК). В рамках программы домохозяйствам будут предоставлены выплаты в размере 19 400 грн для преодоления сложных условий в зимний период. Претендовать на средства могут уязвимые категории граждан.

Также Новини.LIVE сообщали, что БО ADRA Ukraine осуществляет оформление финансовой помощи на холодный период 2026/27 годов. В частности, такая возможность доступна жителям Днепропетровской и Харьковской областей. На эти выплаты можно будет приобрести топливо на предстоящую зиму. Средства доступны только уязвимым группам населения.