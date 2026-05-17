Перевод денег из-за границы на лечение: когда можно не платить налоги

Перевод крупных сумм из-за границы на личную карту может вызвать вопросы не только у банка, но и у налоговой. Особенно это касается случаев, когда деньги поступают на лечение или операцию. В 2026 году финмониторинг банков остается жестким, поэтому без правильного оформления можно потерять часть средств из-за налогов.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду рассказывает, как действовать безопаснее и что поможет избежать лишних начислений.

Налогообложение переводов из-за границы на карту

По словам Кирды, не стоит получать крупные суммы как обычный перевод на карту без объяснения цели платежа. Если человеку из США нужно отправить, например, 15 тысяч долларов на операцию, банк может расценить это как доход или подарок.

В таком случае могут возникнуть риски уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Именно поэтому важно сразу правильно оформлять платеж, отмечает специалист.

Что писать в назначении платежа

Юрист советует прямо указывать, что деньги поступают именно на медицинские расходы.

"Ключевой вопрос — правильно подтвердить, что средства являются именно целевой помощью на лечение, а не обычным доходом или предпринимательской деятельностью", — отмечает Кирда.

Для этого в назначении платежа можно использовать формулировки:

финансовая помощь для медицинского лечения;

благотворительная помощь на операцию;

подарок для медицинских расходов.

"Самый безопасный вариант — чтобы средства поступали как благотворительная помощь на лечение", — говорит адвокат.

Такие уточнения помогают и во время проверок банка, и в случае возможных запросов от налоговой. Если сумма большая, финмониторинг почти гарантированно попросит подтверждения происхождения денег.

В такой ситуации желательно иметь:

медицинские справки;

подтверждение диагноза;

счет или смету операции;

письмо от человека, который перевел средства.

"Банк почти гарантированно может попросить объяснения о происхождении средств и цели перевода. Но если Вы сможете подтвердить, что это помощь на операцию, а не коммерческий доход — обычно проблем не возникает", — резюмирует Кирда.

Он также добавил, что чем больше документов подтверждают медицинскую цель перевода, тем меньше рисков возникнет во время проверки.

