Переказ грошей з-за кордону на лікування: коли можна не платити податки

Переказ великих сум із-за кордону на особисту картку може викликати питання не лише у банку, а й у податкової. Особливо це стосується випадків, коли гроші надходять на лікування чи операцію. У 2026 році фінмоніторинг банків залишається жорстким, тому без правильного оформлення можна втратити частину коштів через податки.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на адвоката В'ячеслава Кирду розповідає, як діяти безпечніше та що допоможе уникнути зайвих нарахувань.

Оподаткування переказів з-за кордону на картку

За словами Кирди, не варто отримувати великі суми як звичайний переказ на картку без пояснення мети платежу. Якщо людині зі США потрібно надіслати, наприклад, 15 тисяч доларів на операцію, банк може розцінити це як дохід або подарунок.

"Ключове питання — правильно підтвердити, що кошти є саме цільовою допомогою на лікування", — пояснив адвокат.

У такому випадку можуть виникнути ризики сплати 18% ПДФО та 5% військового збору. Саме тому важливо одразу правильно оформлювати платіж, наголошує фахівець.

Що писати у призначенні платежу

Юрист радить прямо вказувати, що гроші надходять саме на медичні витрати.

"Ключове питання — правильно підтвердити, що кошти є саме цільовою допомогою на лікування, а не звичайним доходом чи підприємницькою діяльністю", — наголошує Кирда.

Для цього у призначенні платежу можна використовувати формулювання:

financial aid for medical treatment;

charitable assistance for surgery;

gift for medical expenses.

"Найбезпечніший варіант — щоб кошти надходили як благодійна допомога на лікування", — зазначив адвокат.

Такі уточнення допомагають і під час перевірок банку, і у випадку можливих запитів від податкової. Якщо сума велика, фінмоніторинг майже гарантовано попросить підтвердження походження грошей.

У такій ситуації бажано мати:

медичні довідки;

підтвердження діагнозу;

рахунок або кошторис операції;

лист від людини, яка переказала кошти.

"Банк майже гарантовано може попросити пояснення щодо походження коштів і мети переказу. Але якщо Ви зможете підтвердити, що це допомога на операцію, а не комерційний дохід — зазвичай проблем не виникає", — резюмує Кирда.

Він також додав, що чим більше документів підтверджують медичну мету переказу, тим менше ризиків виникне під час перевірки.

