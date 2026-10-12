Выплаты из ФРГ: где пенсионерам и многодетным семьям выплатят около 19 000 грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в Сумской области началась регистрация на получение целевой денежной помощи на зимний период. Средства будут выделены в рамках совместной инициативы благотворительного фонда HelpGroup, международных организаций Concern Worldwide и Welthungerhilfe при финансовой поддержке Германии. Выплаты предназначены для покупки топлива для отопления или оплаты коммунальных услуг.

Об этой возможности рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию HelpGroup.

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Что предусматривает зимняя программа при поддержке ФРГ

Речь идет о реализации зимней программы поддержки для жителей Дубовязовской общины Сумской области.

В рамках инициативы граждане смогут получить разовую денежную помощь. Для каждого домохозяйства предусмотрена выплата в размере 19 400 гривен, рассчитанная на шесть месяцев отопительного сезона.

Обратиться за выплатами смогут исключительно уязвимые категории населения. Денежную помощь предоставят:

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Многодетным семьям;

Домохозяйствам, в которых проживают люди с инвалидностью;

Семьям с единственным кормильцем;

Домохозяйствам с беременными женщинами или младенцами;

Семьям с людьми старше 60 лет.

Малообеспеченным семьям;

Домохозяйствам, не имеющим дохода.

В то же время не смогут претендовать на помощь:

Граждане, которые уже получают/зарегистрировались на аналогичную помощь (денежную/натуральную, например, дрова/брикеты) от других организаций.

Домохозяйства, не имеющие факторов уязвимости.

Как будет проходить регистрация на выплаты

Организаторы отметили, что открытой формы для регистрации нет, вместо этого представители благотворительного фонда будут лично звонить и приглашать на регистрацию граждан по спискам, полученным Департаментом социальной защиты населения Сумской областной госадминистрации (в соответствии с постановлением правительства № 1084). Поэтому важно оставаться на связи.

Граждане могут уточнить детали о действии программы помощи по следующим контактам:

Горячая линия БФ HelpGroup: 0800-401-160;

Электронная почта: helpgrouplocal@gmail.com.

"Регистрация на получение помощи абсолютно бесплатна! Остерегайтесь мошенников и не передавайте свои банковские данные (PIN-коды, CVV) посторонним лицам", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что домохозяйства с лицами в возрасте от 60 лет получат денежную помощь в рамках программы от Международного комитета Красного Креста. Она доступна в одной из прифронтовых областей. Средства будут выделены на зимний период на приобретение твёрдого топлива в размере 19 400 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре доступна помощь от «Helvetas Swiss Intercooperation» на развитие бизнеса. Принять участие в грантовой программе могут наиболее уязвимые группы людей, в частности те, кому более 60 лет. В рамках программы максимально можно будет получить 139 100 грн.