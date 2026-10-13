Виплати від UNHCR Ukraine: де доступні 12 300 грн родинам на три місяці

Людина тримає гаманець з гривневими купюрами у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року представники Aгенції ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) відкрили реєстрацію на надання грошової допомоги для внутрішніх переселенців та біженців у Запоріжжі. Виплати передбачені для тих, хто нещодавно був змушений евакуюватися у зв'язку із загрозою життю та здоров'ю через війну.

Про те, які умови надання допомоги, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Кому доступна допомога від UNHCR Ukraine

Восени організація продовжила працювати у місті Запоріжжя, що регулярно потерпає від обстрілів. Грошову допомогу гарантують:

Громадянам, які за попередні 45 днів евакуювалися через війну; Людям, які постраждали від атак; Переселенцям, які перебувають у переміщенні до пів року з підвищеною вразливістю; Людям, які повернулись з-за кордону чи з інших регіонів, до року.

Зокрема, переселенцям, які залишили свої домівки через загрозу життю, атаки чи обов’язкову евакуацію від 46 днів до шести місяців та люди, які повернулися, потрібно пройти додаткове опитування на предмет вразливостей.

Будуть звертати увагу:

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на близькість розташування залишеної оселі до лінії зіткнення, факт переміщення;

умови проживання (сільська місцевість/місто);

склад домогосподарства;

наявність осіб похилого віку, людей з інвалідністю та багато дітей;

соціально-економічний статус — дохід до 8 300 грн.

UNHCR Ukraine надасть по 10 800 грн або 12 300 грн на кожну особу в родині на три місяці.

Як записатись в електронну чергу на виплати

Організація відкрила запис у електронну чергу на грошову допомогу у Запоріжжі. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму.

Проте саме заповнення анкети не є підтвердженням реєстрації, а лише дасть можливість отримати запрошення до офісу для проходження подальшого опитування. Тільки-но наберуть необхідну кількість анкет для опрацювання — форму тимчасово закриють.



Тим, хто відповідатиме описаним вище умовам, додатково зателефонують для запрошення.

"Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте умовам реєстрації. Після опрацювання заповнених анкет (що відповідають умовам) — ми знову відкриємо форму, про що повідомимо додатково. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями!", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні у Сумській області приймають заявки на цільову грошову допомогу на зиму. Виплати нададуть у рамках спільної ініціативи БФ HelpGroup та міжнародних організацій за фінпідтримки ФРН. Кошти передбачені на пічне паливо або оплату комунпослуг.

Ще Новини.LIVE писали про те, що родини з особами віком від 60 років отримають фіндопомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Виплати доступні в одній з областей. Гроші дадуть на зимовий період для купівлі твердого палива у розмірі 19 400 грн.