В Ощадбанке ввели новые правила для некоторых переводов: что необходимо знать

Смартфон у женщины, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "Ощадбанк" с мая 2026 года изменило условия для получения некоторых международных переводов через приложение "Ощад24" на карты Visa. Каждая соответствующая операция даст возможность присоединиться к розыгрышу энергооборудования.

О том, какие разрешены суммы на переводы и другие условия, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Как изменились правила для некоторых переводов Ощадбанка

Банк расширил возможности для клиентов, которые получают международные переводы в приложении "Ощад24" на карты Visa через системы срочных переводов: Western Union, RIA, MoneyGram, Intel Express.

В течение трех месяцев за соответствующие операции будет появляться шанс автоматически присоединиться к розыгрышу современных зарядных станций и павербанков. Призовой фонд будет зависеть от суммы перевода и будет предусматривать:

Ежемесячный розыгрыш мощных павербанков; Шанс получить портативную зарядную станцию EcoFlow River 3 ежемесячно; Участие в розыгрыше главного приза — мощной зарядной станции EcoFlow Delta 3.

"Получайте международные переводы через Мобильный Ощад на карту Visa от Ощадбанка и участвуйте в розыгрыше зарядных станций EcoFlow и павербанков. Чем больше международных переводов вы получаете — тем больше шансов на победу... Международные переводы — это поддержка, которая работает на вас еще больше", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Как присоединиться к участию в акции от Ощадбанка

Для того, чтобы принять участие в акции, участник должен в течение отдельного этапа получить перевод. Условия следующие:

получить как минимум один международный перевод через одну из систем переводов (MoneyGram, Western Union, RIA, Intel Express);

получить перевод путем зачисления суммы перевода на карту Visa от Ощадбанка;

осуществить операцию по получению перевода через "Ощад 24/7".

При этом сумма международного перевода в гривневом эквиваленте должна быть не меньше чем:

1 000 грн в эквиваленте — даст шанс получить павербанк (ежемесячно);

2 000 грн в эквиваленте — даст возможность получить портативную зарядную станцию EcoFlow River 3 (ежемесячно);

3 000 грн в эквиваленте — позволит получить портативную зарядную станцию EcoFlow Delta 3 по итогам всего периода проведения акции.

Обновленные правила на международные переводы с возможностью получить энергооборудование будут действовать до 31 июля 2026 года включительно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк вернул возможность для клиентов оформления кредитов на оборудование для энергонезависимости. По госпрограмме, домохозяйства могут получить до 30% компенсации на генераторы, солнечные панели и ветровые установки.

Еще Новини.LIVE писали, что для клиентов Ощадбанка предусмотрены фиксированные рамки на исходящие карточные переводы. В частности, для физлиц высокой группы риска — не более 50 000 грн/мес. В то же время некоторым можно обойти лимиты на переводы.