В Ощадбанку ввели нові правила для деяких переказів: що необхідно знати

Смартфон у жінки, банк.

Державна фінустанова "Ощадбанк" з травня 2026 року змінила умови для отримання деяких міжнародних переказів через застосунок "Ощад24" на картки Visa. Кожна відповідна операція дасть можливість долучитися до розіграшу енергообладнання.

Про те, які дозволені суми на перекази та інші умови:

Як змінились правила для деяких переказів Ощадбанку

Банк розширив можливості для клієнтів, які отримують міжнародні перекази в застосунку "Ощад24" на картки Visa через системи термінових переказів: Western Union, RIA, MoneyGram, Intel Express.

Протягом трьох місяців за відповідні операції буде виникати шанс автоматично долучитися до розіграшу сучасних зарядних станцій та павербанків. Призовий фонд буде залежати від суми переказу і передбачатиме:

Щомісячний розіграш потужних павербанків; Шанс отримати портативну зарядну станцію EcoFlow River 3 щомісяця; Участь у розіграші головного призу — потужної зарядної станції EcoFlow Delta 3.

"Отримуйте міжнародні перекази через Мобільний Ощад на картку Visa від Ощадбанку та беріть участь у розіграші зарядних станцій EcoFlow та павербанків. Чим більше міжнародних переказів ви отримуєте — тим більше шансів на перемогу... Міжнародні перекази — це підтримка, яка працює на вас ще більше", — йдеться у повідомленні.

Як долучитися до участі в акції від Ощадбанку

Для того, щоб узяти участь в акції, учасник має протягом окремого етапу отримати переказ. Умови наступні:

отримати щонайменше один міжнародний переказ через одну з систем переказів (MoneyGram, Western Union, RIA, Intel Express);

отримати переказ шляхом зарахування суми переказу на картку Visa від Ощадбанку;

здійснити операцію з отримання переказу через "Ощад 24/7".

При цьому сума міжнародного переказу у гривневому еквіваленті повинна бути не меншою ніж:

1 000 грн в еквіваленті — дасть шанс отримати павербанк (щомісячно);

2 000 грн в еквіваленті — дасть можливість отримати портативну зарядну станцію EcoFlow River 3 (щомісячно);

3 000 грн в еквіваленті — дасть змогу отримати портативну зарядну станцію EcoFlow Delta 3 за підсумками всього періоду проведення акції.

Оновлені правила на міжнародні перекази з можливістю отримати енергообладнання будуть діяти до 31 липня 2026 року включно.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк повернув можливість для клієнтів оформлення кредитів на обладнання для енергонезалежності. За держпрограмою, домогосподарства можуть отримати до 30% компенсації на генератори, сонячні панелі та вітрові установки.

Ще Новини.LIVE писали, що для клієнтів Ощадбанку передбачені фіксовані рамки на вихідні карткові перекази. Зокрема, для фізосіб високої групи ризику — не більш ніж 50 000 грн/міс. Водночас декому можна обійти ліміти на перекази.