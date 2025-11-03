Monobank запустил новый сервис по использованию средств со счета — как работает

Приложение Mono на телефоне. Фото: Monobank

Клиенты украинского виртуального банка "Monobank" получили доступ к новому сервису по использованию средств с единого счета под названием "Совместные карты". Услуга предусматривает предоставление возможности использовать деньги другим членам семьи с одного счета без необходимости передачи карты или перевода средств.

О том, как будет работать новая услуга, рассказал совладелец Monobank Олег Гороховский.

Механизм работы сервиса "Совместные карты"

Как отмечается, новый сервис "Совместные карты" позволит родным владельца карты использовать средства с единого счета при условии предоставления им соответствующего разрешения.

Для того, чтобы в Monobank заработала новая функция с общими картами, необходимо обновить мобильное приложение.

"Раньше, если в вашей семье общий бюджет, надо было постоянно перебрасывать друг другу деньги или передавать пластиковую карту — это немного бесило (может и не немного). С сегодняшнего дня (надо обновить приложение) все стало проще", — говорится в сообщении.

Как предоставить доступ родным к счету

По информации финучреждения, после обновления приложения под картой Mono необходимо будет сделать несколько простых шагов. А именно:

Выбрать опцию "Открыть доступ". Указать близкого человека, которому будет предоставлен доступ. Установить лимит расходов на месяц.

После этого для получателя доступа будет создана уникальная карта с собственным номером, однако баланс на ней будет общим.

Лицо, которому предоставят доступ, сможет тратить средства со счета владельца карты в пределах указанного лимита.

Новая услуга. Источник: t.me/OGoMono

Клиент банка, который откроет доступ для конкретного человека, сможет контролировать все расходы с карты, однако тому, кому его откроют — сможет видеть только свою доступную сумму.

Новый сервис. Источник: t.me/OGoMono

Также владельцу счета будет предоставлена возможность при необходимости закрыть соответствующий доступ в любой момент.

