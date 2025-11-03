Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Monobank расширили сервисы — что изменилось для клиентов

В Monobank расширили сервисы — что изменилось для клиентов

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 12:05
обновлено: 12:05
Monobank запустил новый сервис по использованию средств со счета — как работает
Приложение Mono на телефоне. Фото: Monobank

Клиенты украинского виртуального банка "Monobank" получили доступ к новому сервису по использованию средств с единого счета под названием "Совместные карты". Услуга предусматривает предоставление возможности использовать деньги другим членам семьи с одного счета без необходимости передачи карты или перевода средств.

О том, как будет работать новая услуга, рассказал совладелец Monobank Олег Гороховский.

Реклама
Читайте также:

Механизм работы сервиса "Совместные карты"

Как отмечается, новый сервис "Совместные карты" позволит родным владельца карты использовать средства с единого счета при условии предоставления им соответствующего разрешения.

Для того, чтобы в Monobank заработала новая функция с общими картами, необходимо обновить мобильное приложение.

"Раньше, если в вашей семье общий бюджет, надо было постоянно перебрасывать друг другу деньги или передавать пластиковую карту — это немного бесило (может и не немного). С сегодняшнего дня (надо обновить приложение) все стало проще", — говорится в сообщении.

Как предоставить доступ родным к счету

По информации финучреждения, после обновления приложения под картой Mono необходимо будет сделать несколько простых шагов. А именно:

  1. Выбрать опцию "Открыть доступ".
  2. Указать близкого человека, которому будет предоставлен доступ.
  3. Установить лимит расходов на месяц.

После этого для получателя доступа будет создана уникальная карта с собственным номером, однако баланс на ней будет общим.

Лицо, которому предоставят доступ, сможет тратить средства со счета владельца карты в пределах указанного лимита.

монобанк
Новая услуга. Источник: t.me/OGoMono

Клиент банка, который откроет доступ для конкретного человека, сможет контролировать все расходы с карты, однако тому, кому его откроют — сможет видеть только свою доступную сумму.

монобанк
Новый сервис. Источник: t.me/OGoMono

Также владельцу счета будет предоставлена возможность при необходимости закрыть соответствующий доступ в любой момент.

Ранее мы писали о том, как снять наличные средства за рубежом клиентам Monobank. В 2025 году предусмотрены по снятию валюты с гривневой карты свои условия.

Также сообщалось, что в Monobank действует важная функция для клиентов. Сервис является особенно полезным для физлиц-предпринимателей.

деньги monobank банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации