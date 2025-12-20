Что будет с выплатами военным в январе — суммы окладов, надбавок и "боевых"

Военные на учениях. Фото: Генштаб, Telegram

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, которые совместно обеспечивают оборону государства и его суверенитет, ежемесячно получают денежное обеспечение. Оно состоит из основного оклада и различных надбавок, которые зависят от выслуги и многих других показателей.

Новини.LIVE рассказывают, какие выплаты будут получать военнослужащие с 1 января 2026 года.

Какими будут оклады защитников

В проекте Государственного бюджета на 2026 год не заложено увеличение денежного обеспечения для военнослужащих. Поэтому пока, по крайней мере в январе, уровень выплат останется таким же, как и в течение текущего года.

Порядок и размеры выплат защитникам определяются Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлением Кабинета Министров №704.

Минимальный размер денежного обеспечения для военных правительство утвердило еще в начале 2023 года — он составляет 20 130 гривен.

В то же время базовый оклад может быть существенно выше. Окончательная сумма зависит от ряда факторов:

рода войск;

занимаемой должности;

уровня ответственности;

продолжительности службы;

воинского звания и других условий.

Надбавки и доплаты военным в январе

Кроме базового оклада, военнослужащим начисляют дополнительные выплаты — "боевые", размер которых непосредственно связан с местом прохождения службы и характером выполняемых задач:

30 000 грн доплаты — получают военные, задействованные в логистическом обеспечении передовой, саперы, выполняющие разминирование вне зоны активных боевых действий, а также подразделения противовоздушной обороны и наземной охраны объектов критической инфраструктуры;

50 000 грн — начисляют военнослужащим, которые выполняют специальные боевые задачи в штабах, командных пунктах и структурах управления войсками;

100 000 грн — получают бойцы, которые непосредственно находятся на передовой, действуют на временно оккупированных территориях или выполняют задачи между позициями Сил обороны Украины и противника.

Кроме того, предусмотрена отдельная доплата в 70 000 гривен для защитников, которые суммарно провели 30 дней на "нуле".

Также в 2026 году, как и раньше, смогут получить оздоровительные, различные виды материальной помощи и поощрений.

Кроме этого, по решению командования или в соответствии с приказами Министерства обороны Украины, защитников могут дополнительно премировать за высокие результаты службы, профессионализм или успешное выполнение особо важных задач.

Ранее мы писали, что с 1 января некоторые военнослужащие будут получать еще одну доплату в сумме 12 000 грн.

Также узнавайте, какими налоговыми льготами могут воспользоваться ветераны.