Налоговые льготы для ветеранов — какие сборы можно не платить

Налоговые льготы для ветеранов — какие нормы будут с 1 января
В Украине ветераны пользуются рядом социальных гарантий и преференций от государства. В частности они имеют право не платить некоторые налоги и сборы.
Об этом рассказали специалисты Юридического советника для ВПЛ.
Вопрос предоставления льгот ветеранам регулирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В 2016 году его действие останется без изменений.
Судебный сбор
Общее правило об обязательной уплате судебного сбора при обращении в суд не распространяется на отдельные категории граждан. В частности речь идет об:
- участниках боевых действий;
- лицах с инвалидностью вследствие войны;
- пострадавших участниках Революции Достоинства;
- Героях Украины.
Судебный сбор также могут не платить истцы в спорах, связанных с предоставлением статуса участника боевых действий (после 2014 года).
Земельный налог
Владельцы земельных участков, которые имеют статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, а также семьи погибших (умерших) ветеранов войны и военнослужащих освобождены от уплаты земельного налога.
Льгота на земельные участки предоставляется в зависимости от вида использования в пределах определенных законодательством норм площади:
- для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 га;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;
- для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
- для строительства индивидуальных гаражей — в пределах 0,01 га;
- для ведения садоводства — до 0,12 га.
В случае если право на налоговую льготу возникает у плательщика в течение календарного года, освобождение от уплаты земельного налога начинает действовать с месяца, следующего за тем, в котором было приобретено соответствующее право.
Для применения льготы необходимо обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка и подать заявление не позднее чем через 30 календарных дней с даты возникновения права на льготу и/или приобретения права собственности на землю.
Нужно ли платить налог с полученной денежной помощи
Не облагается налогом денежная помощь, предоставленная членам семей погибших (без вести пропавших) или умерших при исполнении служебных обязанностей и/или защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины военнослужащих, а также полицейских или лиц начальствующего и рядового состава:
- органов внутренних дел;
- органов и подразделений гражданской защиты;
- Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
То же самое касается и денежной помощи, предоставляемой мобилизованным военнослужащим (например, помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности).
Ранее мы рассказывали, что некоторые ветераны могут получить жилищный ваучер на 2 миллиона гривен, что дает право приобрести готовую квартиру, инвестировать в новостройку или оформить ипотеку без личных оплат.
Также узнавайте, кто из ветеранов может получить средства на переоборудование жилья.
Читайте Новини.LIVE!