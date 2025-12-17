Налоговые льготы для ветеранов — какие сборы можно не платить

Тренировка ветеранов на лыжах. Фото: УНИАН

В Украине ветераны пользуются рядом социальных гарантий и преференций от государства. В частности они имеют право не платить некоторые налоги и сборы.

Об этом рассказали специалисты Юридического советника для ВПЛ.

Вопрос предоставления льгот ветеранам регулирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В 2016 году его действие останется без изменений.

Судебный сбор

Общее правило об обязательной уплате судебного сбора при обращении в суд не распространяется на отдельные категории граждан. В частности речь идет об:

участниках боевых действий;

лицах с инвалидностью вследствие войны;

пострадавших участниках Революции Достоинства;

Героях Украины.

Судебный сбор также могут не платить истцы в спорах, связанных с предоставлением статуса участника боевых действий (после 2014 года).

Земельный налог

Владельцы земельных участков, которые имеют статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, а также семьи погибших (умерших) ветеранов войны и военнослужащих освобождены от уплаты земельного налога.

Льгота на земельные участки предоставляется в зависимости от вида использования в пределах определенных законодательством норм площади:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — в пределах 0,01 га;

для ведения садоводства — до 0,12 га.

В случае если право на налоговую льготу возникает у плательщика в течение календарного года, освобождение от уплаты земельного налога начинает действовать с месяца, следующего за тем, в котором было приобретено соответствующее право.

Для применения льготы необходимо обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка и подать заявление не позднее чем через 30 календарных дней с даты возникновения права на льготу и/или приобретения права собственности на землю.

Нужно ли платить налог с полученной денежной помощи

Не облагается налогом денежная помощь, предоставленная членам семей погибших (без вести пропавших) или умерших при исполнении служебных обязанностей и/или защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины военнослужащих, а также полицейских или лиц начальствующего и рядового состава:

органов внутренних дел;

органов и подразделений гражданской защиты;

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

То же самое касается и денежной помощи, предоставляемой мобилизованным военнослужащим (например, помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности).

Ранее мы рассказывали, что некоторые ветераны могут получить жилищный ваучер на 2 миллиона гривен, что дает право приобрести готовую квартиру, инвестировать в новостройку или оформить ипотеку без личных оплат.

Также узнавайте, кто из ветеранов может получить средства на переоборудование жилья.