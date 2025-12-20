Що буде з виплатами військовим у січні — суми окладів, надбавок та "бойових"

Військові на навчаннях. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, правоохоронних й розвідувальних органів, які спільно забезпечують оборону держави та її суверенітет, щомісячно отримують грошове забезпечення. Воно складається з основного окладу та різних надбавок, які залежать від вислуги та багатьох інших показників.

Новини.LIVE розповідають, які виплати отримуватимуть військовослужбовці з 1 січня 2026 року.

Якими будуть оклади захисників

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік не закладено збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців. Отже, поки що, принаймні у січні, рівень виплат залишиться таким самим, як і протягом поточного року.

Порядок і розміри виплат захисникам визначаються Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", а також постановою Кабінету Міністрів №704.

Мінімальний розмір грошового забезпечення для військових уряд затвердив ще на початку 2023 року — він становить 20 130 гривень.

Водночас базовий оклад може бути суттєво вищим. Остаточна сума залежить від низки чинників:

роду військ;

займаної посади;

рівня відповідальності;

тривалості служби;

військового звання та інших умов.

Надбавки та доплати військовим у січні

Окрім базового окладу, військовослужбовцям нараховують додаткові виплати — "бойові", розмір яких безпосередньо пов’язаний із місцем проходження служби та характером виконуваних завдань:

30 000 грн доплати — отримують військові, задіяні в логістичному забезпеченні передової, сапери, які виконують розмінування поза зоною активних бойових дій, а також підрозділи протиповітряної оборони й наземної охорони об’єктів критичної інфраструктури;

50 000 грн — нараховують військовослужбовцям, які виконують спеціальні бойові завдання у штабах, командних пунктах та структурах управління військами;

100 000 грн — отримують бійці, що безпосередньо перебувають на передовій, діють на тимчасово окупованих територіях або виконують завдання між позиціями Сил оборони України та противника.

Крім того, передбачена окрема доплата у 70 000 гривень для захисників, які сумарно провели 30 днів на "нулі".

Також у 2026 році, як і раніше, зможуть отримати оздоровчі, різні види матеріальних допомог та заохочень.

Окрім цього, за рішенням командування або відповідно до наказів Міністерства оборони України, захисників можуть додатково преміювати за високі результати служби, професіоналізм чи успішне виконання особливо важливих завдань.

Раніше ми писали, що з 1 січня деякі військовослужбовці отримуватимуть ще одну доплату в сумі 12 000 грн.

Також дізнавайтеся, якими податковими пільгами можуть скористатися ветерани.