Главная Финансы Минимальные выплаты военным — сколько будут начислять в январе

Минимальные выплаты военным — сколько будут начислять в январе

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 11:00
Выплаты военнослужащим в январе — какой будет минимальная сумма
Военные идут по дороге. Фото: Генштаб, Telegram

Размер денежного содержания военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований зависит от многих факторов, таких как звание, выслуга, сложность выполняемых задач и тому подобное. При этом есть гарантированный базовый уровень финансового обеспечения в армии.

Новини.LIVE рассказывают, какой будет минимальная сумма в январе.

Что входит в денежное обеспечение военнослужащего

Начисление и выплата денежного обеспечения (ДЗ) защитникам осуществляются в соответствии с Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 № 260, приказа Министерства обороны Украины от 22.05.17 № 280 "Об организации финансового обеспечения воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины (с изменениями) и решения Министра обороны Украины от 16.01.2024 № 183/уд.

В денежное обеспечение военнослужащего входят:

  1. Оклад по воинскому званию.
  2. Должностной оклад.
  3. Надбавка за выслугу лет.
  4. Надбавка за секретность.
  5. Надбавка за особенности прохождения службы.
  6. Ежемесячная премия.

С начисленной суммы удерживается военный сбор в размере 1,5%.

Какой будет минимальная сумма ГЗ в январе

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения для рекрута первого тарифного разряда и выслугой менее 1 года, который проходит службу в должности рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, составляет 20 436,60 грн до вычета 1,5% военного сбора. То есть чистыми на руки защитник получает 20 130,05 грн это гарантированный базовый уровень без учета боевых надбавок.

Также могут начисляться ежемесячные дополнительные выплаты:

  • 30 000 грн — для военных, выполняющих боевые задачи вне районов активных боевых действий;
  • 50 000 грн — для военнослужащих, участвующих в управлении войсками;
  • 100 000 грн — для защитников, которые работают непосредственно в зоне боевых действий, поражают технику противника или спасают украинскую технику под обстрелами;
  • 70 000 грн — накопительная доплата за каждые 30 дней выполнения боевых задач на передовой.

На 2026 год изменений в начислении денежного обеспечения военнослужащим не предвидится. Поэтому в январе защитники будут получать такие же выплаты, как и в 2025 году.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
