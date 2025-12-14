Выплаты военнослужащим в январе — какой будет минимальная сумма

Военные идут по дороге. Фото: Генштаб, Telegram

Размер денежного содержания военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований зависит от многих факторов, таких как звание, выслуга, сложность выполняемых задач и тому подобное. При этом есть гарантированный базовый уровень финансового обеспечения в армии.

Что входит в денежное обеспечение военнослужащего

Начисление и выплата денежного обеспечения (ДЗ) защитникам осуществляются в соответствии с Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 № 260, приказа Министерства обороны Украины от 22.05.17 № 280 "Об организации финансового обеспечения воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины (с изменениями) и решения Министра обороны Украины от 16.01.2024 № 183/уд.

В денежное обеспечение военнослужащего входят:

Оклад по воинскому званию. Должностной оклад. Надбавка за выслугу лет. Надбавка за секретность. Надбавка за особенности прохождения службы. Ежемесячная премия.

С начисленной суммы удерживается военный сбор в размере 1,5%.

Какой будет минимальная сумма ГЗ в январе

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения для рекрута первого тарифного разряда и выслугой менее 1 года, который проходит службу в должности рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, составляет 20 436,60 грн до вычета 1,5% военного сбора. То есть чистыми на руки защитник получает 20 130,05 грн — это гарантированный базовый уровень без учета боевых надбавок.

Также могут начисляться ежемесячные дополнительные выплаты:

30 000 грн — для военных, выполняющих боевые задачи вне районов активных боевых действий;

50 000 грн — для военнослужащих, участвующих в управлении войсками;

100 000 грн — для защитников, которые работают непосредственно в зоне боевых действий, поражают технику противника или спасают украинскую технику под обстрелами;

70 000 грн — накопительная доплата за каждые 30 дней выполнения боевых задач на передовой.

На 2026 год изменений в начислении денежного обеспечения военнослужащим не предвидится. Поэтому в январе защитники будут получать такие же выплаты, как и в 2025 году.

