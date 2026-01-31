Выплаты мобилизованным в 2026 году — сколько получают новобранцы во время обучения

Военнослужащие на учениях. Фото: Генштаб

После мобилизации всех новобранцев с ТЦК и СП отправляют на прохождение базовой общевойсковой подготовки. В этот период будущие защитники получают денежное обеспечение.

Новини.LIVE рассказывают, на какие суммы только что мобилизованные украинцы могут рассчитывать в 2026 году.

Сколько получают новобранцы во время БЗВП

В Министерстве обороны Украины объяснили, что уже с первого дня после прибытия из ТЦК для прохождения базовой общевойсковой подготовки рекруты имеют право на денежное обеспечение — именно так в Вооруженных силах называют заработную плату военнослужащих.

Минимальный размер этих выплат составляет 20 130 гривен, в то же время конечная сумма может меняться в зависимости от ряда факторов, в частности:

воинского звания;

занимаемой должности;

других предусмотренных надбавок.

Начисленное денежное обеспечение выплачивается одной суммой в следующем календарном месяце после прохождения службы. После завершения БЗВП военнослужащий попадает в воинскую часть.

Сколько получают военные после обучения

Попав в воинскую часть, мобилизованный, кроме основного оклада, будет получать различные надбавки и доплаты, в зависимости от места прохождения службы и сложности выполняемых задач. Это может быть:

30 000 грн — за выполнение боевых задач вне районов активных боевых действий;

50 000 грн — за управление войсками;

100 000 грн — за выполнение задач в зоне боевых действий.

Если военнослужащий провел на передовой суммарно 30 дней, он получает также накопительную доплату — 70 000 грн.

Кроме того, защитники имеют право на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов (в размере оклада раз в год при наличии оснований), оздоровительных (ежегодно при выходе в основную часть отпуска), компенсации за поднаем жилья и тому подобное.

