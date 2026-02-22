Военным после ранения могут не выплатить деньги — ключевые причины

Выплаты военным после ранения. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащим, которые находятся на лечении после ранения, положены определенные выплаты. Однако в некоторых случаях деньги могут не начислить.

По каким причинам защитнику могут отказать в выплатах, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Сколько выплачивают военным после ранения

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко объяснил в интервью изданию, что раненым бойцам во время пребывания на стационарном лечении, ежемесячно выплачивают 100 000 грн.

Такую же сумму начисляют и после выбытия из стационара — на период отпуска для лечения после ранения, но исключительно при совокупности двух условий:

Ранение является тяжелым, что официально признано медицинским заключением. Есть подтверждение ВВК, что ранение получено именно во время защиты Родины.

Военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, что привело к инвалидности или частичной потере трудоспособности, имеют право также получить единовременную денежную помощь.

Кому могут отказать в выплатах после ранения

Даже если доказано, что ранение является серьезным, государство может отказать в выплатах военному. По словам Даниила Гончаренко, это может произойти, если:

после ранения не было пройдено стационарное лечение и не было отпуска для лечения;

ранение не связано с защитой Родины;

ранение было среднее, а вместо стационарного лечения был только отпуск по решению ВВК.

Еще одним основанием для отказа может служить пребывание военнослужащего, получившего ранение, в СЗЧ.

