Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты военным после ранения — кому могут отказать

Выплаты военным после ранения — кому могут отказать

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 11:01
Военным после ранения могут не выплатить деньги — ключевые причины
Выплаты военным после ранения. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащим, которые находятся на лечении после ранения, положены определенные выплаты. Однако в некоторых случаях деньги могут не начислить.

По каким причинам защитнику могут отказать в выплатах, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

Сколько выплачивают военным после ранения

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко объяснил в интервью изданию, что раненым бойцам во время пребывания на стационарном лечении, ежемесячно выплачивают 100 000 грн.

Такую же сумму начисляют и после выбытия из стационара — на период отпуска для лечения после ранения, но исключительно при совокупности двух условий:

  1. Ранение является тяжелым, что официально признано медицинским заключением.
  2. Есть подтверждение ВВК, что ранение получено именно во время защиты Родины.

Военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, что привело к инвалидности или частичной потере трудоспособности, имеют право также получить единовременную денежную помощь.

Кому могут отказать в выплатах после ранения

Даже если доказано, что ранение является серьезным, государство может отказать в выплатах военному. По словам Даниила Гончаренко, это может произойти, если:

  • после ранения не было пройдено стационарное лечение и не было отпуска для лечения;
  • ранение не связано с защитой Родины;
  • ранение было среднее, а вместо стационарного лечения был только отпуск по решению ВВК.

Еще одним основанием для отказа может служить пребывание военнослужащего, получившего ранение, в СЗЧ.

Ранее мы рассказывали, что по стандартной процедуре выплаты защитникам, получившим ранения, продолжаются не дольше четырех месяцев со дня выбытия из воинской части. Однако существуют исключения, которые позволяют продлить этот срок.

Также узнавайте, какие категории военных имеют право на дополнительные отпуска. Объясняем, сколько дней они могут длиться и как оплачивается это время.

выплаты военные лечение ранение социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации