Выплаты в ВСУ могут вырасти до 100 тыс. грн — детали проекта закона

Денежное довольствие в ВСУ предлагают повысить до 100 тыс. грн
Украинские народные депутаты инициируют повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн. Соответствующий проект закона зарегистрировали в парламенте.
Об этом свидетельствует соответствующая информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).
Подробнее об изменении выплат в ВСУ
Речь идет о законопроекте №14355, предусматривающем внесение изменений в закон "О Госбюджете-2026". Он призван установить справедливый размер денежного довольствия военнослужащих во время войны.
Документ предлагает закрепить денежное довольствие на уровне не ниже 100 тыс. грн для:
- военных Вооруженных Сил;
- бойцов других образованных военных формирований;
- работников правоохранительных органов спецназначения;
- госорганов спецназначения с правоохранительными функциями;
- работников Службы внешней разведки;
- разведки Министерства обороны;
- разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере охраны границы;
- работников Госслужбы спецсвязи и защиты информации.
Кроме того, инициатива предусматривает, что в случае ее принятия украинские военные за рубежом, в частности на территории страны-агрессора, в период участия в оборонных мероприятиях также будут иметь право на ежемесячное денежное обеспечение в вышеуказанной сумме.
Как отмечается в пояснительной записке, глобально выплаты военнослужащих не пересматривались за все время войны, из-за чего государство встало перед важной проблемой соответствия уровня денежного довольствия бойцов ВСУ реальному положению дел в Украине.
В частности, такая необходимость также приблизила бы выплаты военных к уровню других стран-членов НАТО.
Сейчас законопроект №14355 передали в профильный комитет для ознакомления.
Какие выплаты получают военнослужащие в 2026 году
Согласно действующим нормам законодательства, в 2026 году минимальный размер денежного довольствия в украинской армии составляет 20,1 тыс. грн. Однако размер базовой ставки может быть выше, в зависимости от рода войск, занимаемой должности военного, уровня ответственности и сложности службы. Также выплата зависит от срока, сколько служит военный, звания (солдат/сержант/офицер).
Наибольшие суммы денежного вознаграждения получают бойцы, которые работают непосредственно на фронте или выполняют боевые задачи:
- Вознаграждение в размере 30 тыс. грн — за выполнение боевых/служебных задач за пределами территорий активных боевых действий;
- Вознаграждение в размере 50 тыс. грн — за управление подразделениями/координацию действия войск, повышенный уровень ответственности;
- Вознаграждение в размере 100 тыс. грн — за участие в боях на фронте, выполнение опасных задач в зоне боевых действий.
Доплата в 70 тыс. грн за каждые 30 дней непрерывного выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу противника.
Ранее сообщалось, что в январе части военнослужащих начислят повышенную помощь за первый контракт. В частности, некоторые смогут получить дополнительно 33 тыс. грн.
Также мы писали, что в этом году одна из категорий военных получит ежемесячную выплату в повышенном размере в около 26 тыс. грн. Такая доплата выросла, ведь привязана к прожиточному минимуму, который в этом году пересмотрели.
