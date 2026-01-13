Выплаты в ВСУ могут вырасти до 100 тыс. грн — детали проекта закона

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE

Украинские народные депутаты инициируют повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн. Соответствующий проект закона зарегистрировали в парламенте.

Об этом свидетельствует соответствующая информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

Реклама

Читайте также:

Подробнее об изменении выплат в ВСУ

Речь идет о законопроекте №14355, предусматривающем внесение изменений в закон "О Госбюджете-2026". Он призван установить справедливый размер денежного довольствия военнослужащих во время войны.

Документ предлагает закрепить денежное довольствие на уровне не ниже 100 тыс. грн для:

военных Вооруженных Сил;

бойцов других образованных военных формирований;

работников правоохранительных органов спецназначения;

госорганов спецназначения с правоохранительными функциями;

работников Службы внешней разведки;

разведки Министерства обороны;

разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере охраны границы;

работников Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Кроме того, инициатива предусматривает, что в случае ее принятия украинские военные за рубежом, в частности на территории страны-агрессора, в период участия в оборонных мероприятиях также будут иметь право на ежемесячное денежное обеспечение в вышеуказанной сумме.

Как отмечается в пояснительной записке, глобально выплаты военнослужащих не пересматривались за все время войны, из-за чего государство встало перед важной проблемой соответствия уровня денежного довольствия бойцов ВСУ реальному положению дел в Украине.

В частности, такая необходимость также приблизила бы выплаты военных к уровню других стран-членов НАТО.

Сейчас законопроект №14355 передали в профильный комитет для ознакомления.

Какие выплаты получают военнослужащие в 2026 году

Согласно действующим нормам законодательства, в 2026 году минимальный размер денежного довольствия в украинской армии составляет 20,1 тыс. грн. Однако размер базовой ставки может быть выше, в зависимости от рода войск, занимаемой должности военного, уровня ответственности и сложности службы. Также выплата зависит от срока, сколько служит военный, звания (солдат/сержант/офицер).

Наибольшие суммы денежного вознаграждения получают бойцы, которые работают непосредственно на фронте или выполняют боевые задачи:

Вознаграждение в размере 30 тыс. грн — за выполнение боевых/служебных задач за пределами территорий активных боевых действий; Вознаграждение в размере 50 тыс. грн — за управление подразделениями/координацию действия войск, повышенный уровень ответственности; Вознаграждение в размере 100 тыс. грн — за участие в боях на фронте, выполнение опасных задач в зоне боевых действий.

Доплата в 70 тыс. грн за каждые 30 дней непрерывного выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу противника.

Ранее сообщалось, что в январе части военнослужащих начислят повышенную помощь за первый контракт. В частности, некоторые смогут получить дополнительно 33 тыс. грн.

Также мы писали, что в этом году одна из категорий военных получит ежемесячную выплату в повышенном размере в около 26 тыс. грн. Такая доплата выросла, ведь привязана к прожиточному минимуму, который в этом году пересмотрели.