Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежное довольствие в ВСУ предлагают повысить до 100 тыс. грн

Денежное довольствие в ВСУ предлагают повысить до 100 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:30
Выплаты в ВСУ могут вырасти до 100 тыс. грн — детали проекта закона
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE

Украинские народные депутаты инициируют повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн. Соответствующий проект закона зарегистрировали в парламенте.

Об этом свидетельствует соответствующая информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

Реклама
Читайте также:

Подробнее об изменении выплат в ВСУ

Речь идет о законопроекте №14355, предусматривающем внесение изменений в закон "О Госбюджете-2026". Он призван установить справедливый размер денежного довольствия военнослужащих во время войны.

Документ предлагает закрепить денежное довольствие на уровне не ниже 100 тыс. грн для:

  • военных Вооруженных Сил;
  • бойцов других образованных военных формирований;
  • работников правоохранительных органов спецназначения;
  • госорганов спецназначения с правоохранительными функциями;
  • работников Службы внешней разведки;
  • разведки Министерства обороны;
  • разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере охраны границы;
  • работников Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Кроме того, инициатива предусматривает, что в случае ее принятия украинские военные за рубежом, в частности на территории страны-агрессора, в период участия в оборонных мероприятиях также будут иметь право на ежемесячное денежное обеспечение в вышеуказанной сумме.

Как отмечается в пояснительной записке, глобально выплаты военнослужащих не пересматривались за все время войны, из-за чего государство встало перед важной проблемой соответствия уровня денежного довольствия бойцов ВСУ реальному положению дел в Украине.

В частности, такая необходимость также приблизила бы выплаты военных к уровню других стран-членов НАТО.

Сейчас законопроект №14355 передали в профильный комитет для ознакомления.

Какие выплаты получают военнослужащие в 2026 году

Согласно действующим нормам законодательства, в 2026 году минимальный размер денежного довольствия в украинской армии составляет 20,1 тыс. грн. Однако размер базовой ставки может быть выше, в зависимости от рода войск, занимаемой должности военного, уровня ответственности и сложности службы. Также выплата зависит от срока, сколько служит военный, звания (солдат/сержант/офицер).

Наибольшие суммы денежного вознаграждения получают бойцы, которые работают непосредственно на фронте или выполняют боевые задачи:

  1. Вознаграждение в размере 30 тыс. грн — за выполнение боевых/служебных задач за пределами территорий активных боевых действий;
  2. Вознаграждение в размере 50 тыс. грн — за управление подразделениями/координацию действия войск, повышенный уровень ответственности;
  3. Вознаграждение в размере 100 тыс. грн — за участие в боях на фронте, выполнение опасных задач в зоне боевых действий.

Доплата в 70 тыс. грн за каждые 30 дней непрерывного выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу противника.

Ранее сообщалось, что в январе части военнослужащих начислят повышенную помощь за первый контракт. В частности, некоторые смогут получить дополнительно 33 тыс. грн.

Также мы писали, что в этом году одна из категорий военных получит ежемесячную выплату в повышенном размере в около 26 тыс. грн. Такая доплата выросла, ведь привязана к прожиточному минимуму, который в этом году пересмотрели.

выплаты деньги армия военные зарплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации