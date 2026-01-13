Виплати в ЗСУ можуть зрости до 100 тис. грн — деталі проєкту закону

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE

Українські народні депутати ініціюють підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил до 100 тис. грн. Відповідний проєкт закону зареєстрували у парламенті.

Про це свідчить відповідна інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

Йдеться про законопроєкт №14355, що передбачає внесення змін до закону "Про Держбюджет-2026". Він покликаний встановити справедливий розмір грошового забезпечення військовослужбовців під час війни.

Документ пропонує закріпити грошове забезпечення на рівні, не нижчому за 100 тис. грн для:

військових Збройних Сил;

бійців інших утворених військових формувань;

працівників правоохоронних органів спецпризначення;

держорганів спецпризначення з правоохоронними функціями;

працівників Служби зовнішньої розвідки;

розвідки Міністерства оборони;

розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері охорони кордону;

працівників Держслужби спецзв’язку та захисту інформації.

Окрім того, ініціатива передбачає, що в разі її ухвалення українські військові за кордоном, зокрема на території країни-агресора, у період участі в оборонних заходах також матимуть право на щомісячне грошове забезпечення у вищевказаній сумі.

Як наголошується у пояснювальній записці, глобально виплати військовослужбовців не переглядалися за весь час війни, через що держава постала перед важливою проблемою відповідності рівня грошового забезпечення бійців ЗСУ реальному стану справ в Україні.

Зокрема, така необхідність також наблизила б виплати військових до рівня інших країн-членів НАТО.

Нині законопроєкт №14355 передали в профільний комітет для ознайомлення.

Які виплати отримують військовослужбовці у 2026 році

Згідно з чинними нормами законодавства, у 2026 році мінімальний розмір грошового забезпечення в українській армії становить 20,1 тис. грн. Проте розмір базової ставки може бути вищим, залежно від роду військ, займаної посади військового, рівня відповідальності та складності служби. Також виплата залежить від терміну, скільки служить військовий, звання (солдат/сержант/офіцер).

Найбільші суми грошової винагороди отримують бійці, які працюють безпосередньо на фронті чи виконують бойові завдання:

Винагорода у розмірі 30 тис. грн — за виконання бойових/службових завдань за межами територій активних бойових дій; Винагорода у розмірі 50 тис. грн — за управління підрозділами/координацію дії військ, підвищений рівень відповідальності; Винагорода у розмірі 100 тис. грн — за участь у боях на фронті, виконання небезпечних завдань в зоні бойових дій.

Доплата у 70 тис. грн за кожні 30 днів безперервного виконання завдань на лінії зіткнення чи в тилу противника.

Раніше повідомлялося, що у січні частині військовослужбовців нарахують підвищену допомогу за перший контракт. Зокрема, дехто зможе отримати додатково 33 тис. грн.

Також ми писали, що цьогоріч одна з категорій військових отримає щомісячну виплату у підвищеному розмірі у близько 26 тис. грн. Така доплата зросла, адже прив'язана до прожиткового мінімуму, який цьогоріч переглянули.