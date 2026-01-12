Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты для военных — кому дополнительно начислят 33 тыс. грн

Выплаты для военных — кому дополнительно начислят 33 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:30
Выплаты в ВСУ — кому из военных начислят дополнительно 33 тыс. грн
Человек в форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года некоторые украинские военнослужащие получат повышенный денежный бонус в виде дополнительной выплаты к денежному довольствию за подписание первого контракта. Увеличение доплаты для бойцов продиктовано новым размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

О том, как изменилась соответствующая доплата, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон "О Госбюджете-2026".

Реклама
Читайте также:

Как изменились размеры выплат за новые контракты в ВСУ

В Вооруженных силах в 2026 году продолжает действовать правило предоставления поощрительных выплат за заключение контракта на прохождение военной службы.

Механизм соответствующих начислений прописан в законе №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ему, в январе текущего года право на дополнительные выплаты будут иметь те военнослужащие, которые подписали контракт в декабре 2025 года.

В этом году размеры поощрения, которые зависят от категории военного, повысились из-за роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на январь. Если в прошлом году показатель равнялся 3 028 грн, то в 2026 году составляет 3328 грн.

В зависимости от категории военнослужащих предусматриваются новые суммы:

  1. Для рядового состава — более 26,62 за контракт на три года (восемь прожиточных минимумов);
  2. Для сержантов и старшин — более 29,95 за контракт сроком не менее трех лет (девять прожиточных минимумов);
  3. Для офицеров — 33,28 за заключение контракта более чем на один год (десять прожиточных минимумов).

Другие особенности денежной доплаты

Согласно нормам закона №2232-XII, право на соответствующую выплату может предоставляться исключительно тем гражданам, которые заключили контракт с Министерством обороны впервые в жизни. Действие закона на военнослужащих, которые отбывали службу по контракту до этого, не распространяется.

Соответствующая выплата не заменяет основное денежное обеспечение, а будет одноразовым его дополнением. Ее назначение происходит на основе приказов командиров воинских частей.

Подписать контракт на прохождение службы могут совершеннолетние граждане Украины, а также иностранные граждане или лица без гражданства. Кроме того, перейти на контракт могут военные, которые служат на общих правилах.

Ранее мы сообщали о нюансах предоставления денежной помощи за подписание первого контракта на службу в ВСУ. В основном она зависит от продолжительности контракта с Минобороны для разных категорий военных.

Еще рассказывали, что, подписав контракт на службу в ВСУ, военные получат ряд преимуществ. В частности, будут иметь право на льготный кредит на жилье. Те, кто подпишет контракт впервые, будет иметь право на компенсацию.

выплаты ВСУ деньги военные зарплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации