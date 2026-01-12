Выплаты в ВСУ — кому из военных начислят дополнительно 33 тыс. грн

Человек в форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года некоторые украинские военнослужащие получат повышенный денежный бонус в виде дополнительной выплаты к денежному довольствию за подписание первого контракта. Увеличение доплаты для бойцов продиктовано новым размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

О том, как изменилась соответствующая доплата, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон "О Госбюджете-2026".

В Вооруженных силах в 2026 году продолжает действовать правило предоставления поощрительных выплат за заключение контракта на прохождение военной службы.

Механизм соответствующих начислений прописан в законе №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ему, в январе текущего года право на дополнительные выплаты будут иметь те военнослужащие, которые подписали контракт в декабре 2025 года.

В этом году размеры поощрения, которые зависят от категории военного, повысились из-за роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на январь. Если в прошлом году показатель равнялся 3 028 грн, то в 2026 году составляет 3328 грн.

В зависимости от категории военнослужащих предусматриваются новые суммы:

Для рядового состава — более 26,62 за контракт на три года (восемь прожиточных минимумов); Для сержантов и старшин — более 29,95 за контракт сроком не менее трех лет (девять прожиточных минимумов); Для офицеров — 33,28 за заключение контракта более чем на один год (десять прожиточных минимумов).

Другие особенности денежной доплаты

Согласно нормам закона №2232-XII, право на соответствующую выплату может предоставляться исключительно тем гражданам, которые заключили контракт с Министерством обороны впервые в жизни. Действие закона на военнослужащих, которые отбывали службу по контракту до этого, не распространяется.

Соответствующая выплата не заменяет основное денежное обеспечение, а будет одноразовым его дополнением. Ее назначение происходит на основе приказов командиров воинских частей.

Подписать контракт на прохождение службы могут совершеннолетние граждане Украины, а также иностранные граждане или лица без гражданства. Кроме того, перейти на контракт могут военные, которые служат на общих правилах.

Ранее мы сообщали о нюансах предоставления денежной помощи за подписание первого контракта на службу в ВСУ. В основном она зависит от продолжительности контракта с Минобороны для разных категорий военных.

Еще рассказывали, что, подписав контракт на службу в ВСУ, военные получат ряд преимуществ. В частности, будут иметь право на льготный кредит на жилье. Те, кто подпишет контракт впервые, будет иметь право на компенсацию.