Денежная помощь весной: украинцам выплатят до 3 000 евро

Женщина держит евровалюту. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года в Украине стартовал конкурс на бизнес-гранты от гуманитарной организации "Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine". Средства смогут получить те, кто имеет бизнес в сфере производства или сервисных услуг.

О том, как присоединиться к новой программе, рассказывают Новини.LIVE.

Кто сможет получить помощь на бизнес весной

Как отмечается, речь идет о конкурсе микрогрантов для предпринимателей, чьи доходы и деятельность пострадали от негативных последствий войны и нуждаются в финансах для восстановления или стабилизации. В рамках программы можно будет получить помощь в денежной форме в размере до 3 000 евро (в гривневом эквиваленте).

"Имеете собственное дело в сфере производства или сервисных услуг, которое пострадало из-за войны? Мы готовы поддержать вас. Наша организация объявляет конкурс на получение микрогрантов до 3 000 евро на восстановление и создание бизнеса (для ветеранов)", — говорится в сообщении.

Гранты можно будет использовать на приобретение:

оборудования;

инструментов;

инвентаря;

вспомогательных материалов.

Приобщиться к программе по предоставлению финансовых грантов могут:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Жители пострадавших громад; Ветераны.

Условия участия и как подать заявку на помощь

Согласно правилам программы, присоединиться к программе можно при следующих условиях:

физлицам-предпринимателям, зарегистрированным до 1 января 2026 года (исключение для ветеранов):

ФЛП, если бизнес пострадал из-за войны;

если физлица-предприниматели имеют до 10 работников

Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо подать специальное онлайн-заявление. Регистрация продлится до 14 апреля 2026 года. В то же время, если заявок будет недостаточно, срок могут продлить.

Частые вопросы

Как изменится государственная поддержка ВПЛ

Кабинет министров изменил подход в выплатах двум категориям переселенцев. В частности, детям семей-ВПЛ помощь будут назначать независимо от совокупного дохода. Также нетрудоспособным лицам, которым ранее были прекращены выплаты из-за высокого дохода могут пересмотреть право на помощь. В целом предоставление выплат продлили еще на шесть месяцев. Тот, кто подаст заявления в апреле, получит деньги за четыре последних месяца.

Кому предусмотрена единовременная "апрельская" помощь в 1 500 грн

В следующем месяце гражданам выплатят целевую доплату в 1 500 грн. Речь идет о пенсионерах и лицах, имеющих право на социальные выплаты. Однако если лицо относится к нескольким категориям, то средства начислят только по одной из них. Выплаты не предусмотрены для тех, кому начисляют спецпенсии с максимальным порогом в 25 595 грн.