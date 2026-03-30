Грошова допомога навесні: українцям виплатять до 3 000 євро

Жінка тримає євровалюту.

Навесні 2026 року в Україні стартував конкурс на бізнес-гранти від гуманітарної організації "Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine". Кошти зможуть отримати ті, хто має бізнес у сфері виробництва або сервісних послуг.

Про те, як долучитися до нової програми, розповідають Новини.LIVE.

Хто зможе отримати допомогу на бізнес навесні

Як зазначається, йдеться про конкурс мікрогрантів для підприємців, чиї доходи та діяльність постраждали від негативних наслідків війни та потребують фінансів для відновлення чи стабілізації. У рамках програми можна буде отримати допомогу у грошовій формі у розмірі до 3 000 євро (у гривневому еквіваленті).

"Маєте власну справу у сфері виробництва або сервісних послуг, яка постраждала через війну? Ми готові підтримати вас. Наша організація оголошує конкурс на отримання мікрогрантів до 3 000 євро на відновлення та створення бізнесу (для ветеранів)", — йдеться у повідомленні.

Гранти можна буде використати на придбання:

обладнання;

інструментів;

інвентарю;

допоміжних матеріалів.

Долучитися до програми з надання фінансових грантів можуть:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Жителі постраждалих громад; Ветерани.

Умови участі та як подати заявку на допомогу

Згідно з правилами програми, долучитися до програми можна за таких умов:

фізособам-підприємцям, зареєстрованим до 1 січня 2026 року (виключення для ветеранів):

ФОПам, якщо бізнес постраждав через війну;

якщо фізособи-підприємці мають до 10 працівників

Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно подати спеціальну онлайн-заяву. Реєстрація триватиме до 14 квітня 2026 року. Водночас, якщо заявок буде недостатньо, термін можуть продовжити.

Часті питання

Як зміниться державна підтримка ВПО

Кабінет міністрів змінив підхід у виплатах двом категоріям переселенців. Зокрема, дітям родин-ВПО допомогу будуть призначати незалежно від сукупного доходу. Також непрацездатним особам, яким раніше було припинено виплати через високий дохід можуть переглянути право на допомогу. Загалом надання виплат продовжили ще на шість місяців. Той, хто подасть заяви у квітні, отримає гроші за чотири останні місяці.

Кому передбачена одноразова "квітнева" допомога у 1 500 грн

Наступного місяця громадянам виплатять цільову доплату у 1 500 грн. Йдеться про пенсіонерів та осіб, які мають право соціальні вплати. Проте якщо особа належить до кількох категорій, то кошти нарахують тільки за однією з них. Виплати не передбачені для тих, кому нараховують спецпенсії з максимальним порогом у 25 595 грн.