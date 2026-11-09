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Головна Фінанси Грошова допомога 5 000 грн: кому потрібно подати заяву до грудня

Грошова допомога 5 000 грн: кому потрібно подати заяву до грудня

Ua ru
9 листопада 2026 13:00
Зимова допомога 5 000 грн: хто може отримати виплату у листопаді та які документи потрібні Новини.LIVE
Жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді деякі українські родини зможуть отримати одноразову грошову допомогу на підготовку до зими. Розмір виплати становить 5 000 грн на одне домогосподарство. Однак скористатися програмою зможуть не всі охочі: визначено конкретну територію проживання та вимоги до заявників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

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Хто може отримати 5 000 грн на зиму

У Сумській громаді передбачили одноразову матеріальну допомогу для домогосподарств Стецьківського старостинського округу. Програма спрямована на підтримку місцевих жителів у зимовий період, а розмір виплати становить 5 000 грн на одну родину.

Подати заяву на отримання коштів можуть дві категорії громадян:

  1. мешканці, які фактично проживають і мають зареєстроване або задеклароване місце проживання в межах Стецьківського старостинського округу та не перебувають на обліку як ВПО за його межами;
  2. внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в межах цього округу щонайменше один рік на дату звернення.

Важливо, що допомогу призначають саме на домогосподарство. Тобто незалежно від кількості членів родини передбачено одну виплату в розмірі 5 000 грн.

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Як оформити допомогу та куди звертатися

Прийом заяв на отримання зимової матеріальної допомоги розпочався 9 листопада 2026 року. Подати документи можна до 15 грудня включно.

Для оформлення виплати необхідно особисто звернутися за однією з двох адрес:

  • село Стецьківка, вул. Сумська, 20 — сектор з питань управління сільськими територіями;
  • місто Суми, вул. Харківська, 35 — Департамент соціального захисту населення.

Заявникам потрібно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • витяг про зареєстроване місце проживання або довідку ВПО;
  • довідку про склад сім'ї;
  • довідку від старости про фактичне місце проживання.

Якщо в домогосподарстві є інші повнолітні члени родини, додатково знадобиться їхня згода на визначення уповноваженого представника, який подаватиме документи та отримуватиме гроші.

Також у заяві обов'язково потрібно зазначити банківський рахунок у форматі IBAN, на який мають перерахувати кошти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців може отримати близько 12 000 грн від УВКБ ООН у листопаді. Грошова підтримка передбачена для переселенців, евакуйованих громадян та інших вразливих категорій населення. Для оформлення виплати потрібно відповідати критеріям програми та пройти реєстрацію.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому Пенсійний фонд може нарахувати додатково від 908 до 1 038 грн до пенсії у листопаді. Право на таку надбавку мають батьки, які виховали п'ятьох і більше дітей. Розмір доплати залежить від кількості дітей, яких виховали до встановленого законом віку.

виплати гроші доходи соціальна допомога підготовка до зими
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка

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