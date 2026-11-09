Жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді деякі українські родини зможуть отримати одноразову грошову допомогу на підготовку до зими. Розмір виплати становить 5 000 грн на одне домогосподарство. Однак скористатися програмою зможуть не всі охочі: визначено конкретну територію проживання та вимоги до заявників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

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Хто може отримати 5 000 грн на зиму

У Сумській громаді передбачили одноразову матеріальну допомогу для домогосподарств Стецьківського старостинського округу. Програма спрямована на підтримку місцевих жителів у зимовий період, а розмір виплати становить 5 000 грн на одну родину.

Подати заяву на отримання коштів можуть дві категорії громадян:

мешканці, які фактично проживають і мають зареєстроване або задеклароване місце проживання в межах Стецьківського старостинського округу та не перебувають на обліку як ВПО за його межами; внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в межах цього округу щонайменше один рік на дату звернення.

Важливо, що допомогу призначають саме на домогосподарство. Тобто незалежно від кількості членів родини передбачено одну виплату в розмірі 5 000 грн.

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Як оформити допомогу та куди звертатися

Прийом заяв на отримання зимової матеріальної допомоги розпочався 9 листопада 2026 року. Подати документи можна до 15 грудня включно.

Для оформлення виплати необхідно особисто звернутися за однією з двох адрес:

село Стецьківка, вул. Сумська, 20 — сектор з питань управління сільськими територіями;

місто Суми, вул. Харківська, 35 — Департамент соціального захисту населення.

Заявникам потрібно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

витяг про зареєстроване місце проживання або довідку ВПО;

довідку про склад сім'ї;

довідку від старости про фактичне місце проживання.

Якщо в домогосподарстві є інші повнолітні члени родини, додатково знадобиться їхня згода на визначення уповноваженого представника, який подаватиме документи та отримуватиме гроші.

Також у заяві обов'язково потрібно зазначити банківський рахунок у форматі IBAN, на який мають перерахувати кошти.

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