Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года общественная организация "Fight For Right" ("Борьба за права") открыла регистрацию на получение денежной помощи в шести регионах Украины. Подать заявку на финансовую поддержку могут жители прифронтовых территорий, имеющие группу инвалидности.

О том, что предусматривает программа помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто имеет право на помощь от Fight For Right

Как отмечают в организации "Fight For Right", речь идет о реализации программы по предоставлению денежной помощи людям с инвалидностью для преодоления рисков и угроз безопасности в украинских прифронтовых регионах.

Соответствующая инициатива реализуется в рамках консорциума OPORA, возглавляемого французской гуманитарной неправительственной организацией "Première Urgence Internationale" (PUI) при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Такая финансовая поддержка направлена на покрытие базовых индивидуальных потребностей:

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Лиц с I группой инвалидности;

Лиц с II группой инвалидности;

Лиц с III группой инвалидности.

При отборе будут учитывать факт внутреннего перемещения и наличие в семье нескольких лиц с инвалидностью.

Где можно зарегистрироваться для получения финпомощи

Программа поддержки ВПЛ с инвалидностью охватит несколько регионов Украины. Речь идет о следующих областях и районах:

Днепропетровская — Синельниковский район; Донецкая — Краматорский, Покровский районы; Харьковская — Богодуховский, Харьковский, Лозовский районы; Херсонская — Бериславский район; Сумская — Конотопский, Ахтырский районы; Запорожская — Запорожский район.

Как подать заявку на получение помощи

Граждане, соответствующие требованиям программы Fight For Right, могут подать заявку, заполнив специальную онлайн-форму.

Организаторы предупредили, что речь идет лишь об одном из этапов программы. Сам факт подачи заявки не может служить гарантией получения денежной помощи. Ключевыми факторами станут соответствие требованиям и реальная потребность в дополнительном финансировании.

"Важная информация. Отправка этой формы не гарантирует получение денежной помощи. Каждый запрос рассматривается индивидуально в соответствии с критериями и требованиями проекта, а также наличием ресурсов. В случае необходимости с вами могут связаться для уточнения дополнительной информации и дальнейших действий", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львовской области доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine. В частности, к подаче заявок на выплаты приглашаются семьи, покинувшие свои дома, в городе Дрогобыч. 30 ноября регистрация будет доступна домохозяйствам, имеющим статус внутренне перемещенного лица или беженца.

Еще Новини.LIVE писали о том, что фонд "Dorcas Ukraine" открыл регистрацию на оформление денежной помощи для приобретения твердого топлива на зиму. Помощь смогут получить жители Кушугумской громады Запорожской области. Организация намерена предоставить каждому по 19 400 грн.