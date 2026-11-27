Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року громадська організація "Fight For Right" (Боротьба за права) відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги в шести регіонах України. Подати заявку на фінансову підтримку можуть мешканці прифронтових територій, які мають групу інвалідності.

Про те, що передбачає програма допомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто має право на допомогу від Fight For Right

Як зазначають в організації "Fight For Right", йдеться про реалізацію програми з надання грошової допомоги людям з інвалідністю для подолання ризиків та загроз безпеці в українських прифронтових регіонах.

Відповідну ініціативу втілюють у межах консорціуму OPORA, що очолює французька гуманітарна неурядова організація "Première Urgence Internationale" (PUI) за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Така фінансова підтримка спрямована на покриття базових індивідуальних потреб:

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Осіб з І групою інвалідності;

Осіб з ІІ групою інвалідності;

Осіб з ІІІ групою інвалідності.

Під час відбору враховуватиметься внутрішнє переміщення та наявність у родині кількох осіб з інвалідністю.

Де доступна реєстрація для отримання фіндопомоги

Програма підтримки людей ВПО з інвалідністю охопить кілька регіонів України. Йдеться про такі області та райони:

Дніпропетровська — Синельниківський район; Донецька — Краматорський, Покровський райони; Харківська — Богодухівський, Харківський, Лозівський райони; Херсонська — Бериславський район; Сумська — Конотопський, Охтирський райони; Запорізька — Запорізький район.

Як подати заявку для оформлення допомоги

Громадяни, які відповідають вимогам програми Fight For Right, можуть подати заявку, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Організатори попередили, що йдеться лише один з етапів програми. Сам факт подання заявки не може бути гарантією для отримання грошової допомоги. Ключовим стане відповідність вимогам та реальна потреба у додатковому фінансуванні.

"Важлива інформація. Подання цієї форми не гарантує отримання грошової допомоги. Кожен запит розглядається індивідуально відповідно до критеріїв і вимог проєкту та наявності ресурсів. У разі потреби з вами можуть зв'язатися для уточнення додаткової інформації та подальших дій", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Львівській області доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine. Зокрема, запрошують звертатися за виплатами родини, які залишили власні домівки, у місті Дрогобич. 30 листопада реєстрація буде доступна домогосподарствам, якщо є статус внутрішньо переміщеної особи чи біженця.

Ще Новини.LIVE писали про те, що фонд "Dorcas Ukraine" відкрив реєстрацію на оформлення грошової допомоги для придбання твердого палива на зиму. Допомогу зможуть отримати жителі Кушугумської громади Запорізької області. Організація має намір надати кожному по 19 400 грн.