Человек держит национальную валюту и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В конце осени 2026 года в еще одном украинском городе сотрудники благотворительного фонда "Право на защиту" будут принимать заявки на оформление денежной помощи от UNHCR Ukraine, представляющего глобальную межправительственную организацию The UN Refugee Agency. Благодаря этой программе пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи смогут получить финансовую помощь на удовлетворение базовых потребностей на трехмесячный период.

О том, где и для кого предусмотрены выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Что стоит знать о финансовой помощи от UNHCR

Как отмечается, осенью денежная помощь от UNHCR Ukraine доступна во Львовской области. В частности, 30 ноября за выплатами могут обратиться семьи, которых война вынудила покинуть собственный дом, чтобы спасти жизнь, в городе Дрогобыч.

Приглашают к регистрации домохозяйства, если:

Имеется статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и переезд произошел из-за угроз в течение предыдущих 45 дней; Имеется статус переселенца, а перемещение произошло из-за войны в период от 46 дней до шести месяцев; Имеется статус беженца или ВПЛ, который вернулся домой после переезда в другие области или за границу, и это произошло в течение 12 месяцев и, в то же время, не ранее чем через три месяца.

Нюансы предоставления денежной помощи

Как сообщают в организации, ключевыми критериями отбора для второй и третьей групп является соблюдение следующих требований:

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Доход в семье не превышает 8 300 грн на каждого человека в месяц;

Дом расположен близко к линии фронта;

Неблагоприятные условия проживания;

Семья относится к уязвимым категориям (в составе есть пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные, малообеспеченные семьи, безработные и т. д.).

Гражданам разрешается обращаться за консультацией по поводу регистрации, даже если до этого они получали выплаты от других международных организаций, однако прошло более трех месяцев.

В соответствии с условиями, будет предоставлена один из двух видов помощи: либо 10 800 грн (по 3 600 грн в месяц), либо 12 300 грн (по 4 100 грн) для каждого члена семьи на три месяца.

Куда обращаться для регистрации и какие документы необходимы

Семьи, соответствующие требованиям, могут записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации в программе денежной помощи с помощью онлайн-формы.

После этого организаторы пригласят прибыть с 11:00 до 14:00 в понедельник, 30 ноября 2026 года, для предварительной регистрации по адресу: г. Дрогобыч, пл. Рынок, 1 (УСЗН).

С собой необходимо иметь следующие документы:

Паспорт гражданина;

Идентификационный код;

Справку о статусе переселенца/другое подтверждение факта перемещения;

Свидетельство о рождении детей (при наличии);

Банковскую карту;

Документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что БФ "Dorcas Ukraine" объявил о регистрации на выплаты для финансирования покупки твердого топлива на зиму. Помощь могут получить жители Запорожской области. Организация планирует выделить каждому по 19 400 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Винницкой области гражданам доступна возможность регистрации в электронной очереди на получение финансовой помощи от УВКБ ООН. Заявки могут подавать жители Липовец, Могилев-Подольский и Козятин. Согласно условиям, граждане смогут получить от 10 800 до 12 300 грн.