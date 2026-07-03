Денежная помощь в 54 000 грн: где от семей принимают заявки

Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Этим летом в ряде прифронтовых общин одной из областей Украины граждане могут подать заявку на получение многоцелевой денежной помощи от общественной организации «Лампа» и Датского совета по делам беженцев (DRC). Предусматривается выплата каждому члену семьи по 10 800 грн.

О том, кто сможет оформить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь этим летом

По данным организации, соответствующая инициатива реализуется благодаря финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Такой вид финансовой поддержки доступен семьям из ряда старостинских округов Сумской области, пострадавшим от войны.

"Многоцелевая денежная помощь — это поддержка, которую вы можете получить для покрытия насущных нужд домохозяйства. Например, на продукты питания, лекарства, оплату коммунальных услуг, средства гигиены и другие первоочередные расходы, с учетом индивидуальных потребностей семьи", — говорится в сообщении.

Важно наличие факторов уязвимости, которые будут учитываться при назначении денежной помощи. Выплаты будут предоставлены семьям, в составе которых есть:

Внутренне перемещенные лица; Граждане с инвалидностью; Семьи с тремя и более детьми (в возрасте до 18 лет); Граждане пожилого возраста (60+); Люди с тяжелыми заболеваниями; Одинокие женщины с детьми.

Размеры денежной помощи и куда обращаться

Семьи в прифронтовой Сумской области смогут получить многоцелевую денежную помощь в размере 10 800 грн. В частности, домохозяйство из пяти человек сможет рассчитывать на сумму в 54 000 грн.

Зарегистрироваться в соответствующей программе могут следующие лица из состава домохозяйства (семьи):

глава домохозяйства;

супруга/супруг;

дети заявителя (до 23 лет);

родители главы домохозяйства;

дедушка и бабушка, если они находятся на иждивении.

При этом граждане, не входящие в этот перечень, смогут зарегистрироваться отдельно.

Как отмечают организаторы, в настоящее время продолжается процесс оказания помощи жителям Нижнесироватской сельской общины Сумского района Сумской области. В планах — и другие общины. Рекомендуется следить за обновлениями информации на страницах организации в социальных сетях.

"Шостинский район также в планах, но информация о начале регистрации будет опубликована отдельно на нашей странице. Обратите внимание! Мы не собираем данные банковских карт, счетов или какую-либо конфиденциальную финансовую информацию. Регистрация не гарантирует получение помощи2, — говорится в сообщении.

Подробности о возможности получения помощи можно уточнить с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по следующим контактам:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно для жителей Украины);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто летом сможет присоединиться к программе, реализуемой при финансовой поддержке правительства США. Она призвана предоставить украинцам выплаты в размере до 12 300 грн. Принять участие смогут жители общин Черниговской области или Шосткинского района Сумской области, пострадавших от войны.

Также Новини.LIVE сообщали, кому доступна регистрация на денежную помощь от Агентства ООН. На выплаты могут рассчитывать семьи из числа внутренне перемещенных лиц. Такая возможность доступна в городе Николаеве. В частности, присоединиться к программе могут граждане, перемещенные в течение последних 45 дней.